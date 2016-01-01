

"التعليم" تؤجل امتحانات الدبلومات الفنية بسبب فيروس كورونا "التعليم" تؤجل امتحانات الدبلومات الفنية بسبب فيروس كورونا

فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة وصحة الطلاب، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها" تجارى وزراعى وفندقى وصناعى"، لتبدأ 13 يونيو المقبل بدلا من 15 مايو المقبل.



وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تقرر تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لتنطلق 13 يونيو المقبل بدلا من 15 مايو، موضحا أن الاختبارات تستمر حتى 19 يوليو 2020.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية بعد قرار تأجيل الاختبارات، يوم 15 مايو المقبل، لافتا إلى أنه سيتم إعادة ترتيب جداول الامتحانات مرة أخرى للتوافق مع المواعيد الجديدة للاختبارات بعد ترحيل الامتحان مايو إلى يونيو.



وأكد طارق شوقى، أن الامتحان العملى لطلبة الدبلومات الفنية، يبدأ 13 يونيو وينتهى 4 يوليو، وتستغرق 16 يوما متقطعة فى الأيام الفارغة من جدول امتحانات الثانوية العامة ثم ينطلق الامتحان التحريرى لطلبة الدبلومات الفنية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لافتا الى أن امتحانات الثانوية العامة فى موعدها سوف تبدأ 7 يونيو المقبل ولن يتم تأجيلها أو تطبيق نظام القدرات فى القبول بالجامعات.



وقالت مصادر مسئولة، إن تأجيل امتحانات الدبلومات لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة على الإطلاق وسيتم التنسيق لنزول الطلاب، حيث أن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحاناتهم فى أيام الإجازات بجدول امتحانات الثانوية العامة، وسيتم تعقيم اللجان بشكل قوى، إضافة إلى تطبيق كافة الاجراءات للحفاظ على صحة الطلاب وتوحيد الجهود المبذولة من الوزارة والجهات المختصة لخدمة طلاب الدبلومات والثانوية العامة فى ذات الوقت.



وأوضحت المصادر، أن جدول امتحانات الدبلومات الفنية سيراعى أيام الاختبارات فى جدول امتحانات الثانوية العامة، مع الحفاظ على الاجراءات التى بدأتها الوزارة من زيادة أعداد لجان السير لتصل إلى قرابة 3000 لجنة بامتحانات الدبلومات و تعقيم الحجرات وتطبيق الندب الداخلى بين المراقبين بسبب كورونا.





وأكد المصادر أن الطلاب انتهوا من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، موضحة أنها مستمرة فى تلقى استمارات الطلاب حتى الفترة المقبلة، مطالبة الطلاب الذين لم يسجلوا سرعة كتابة الاستمارة، فيما ناشد بعض أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوى الفنى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بالسماح لأبنائهم بدخول امتحانات الدبلومات الفنية.



وقال أولياء الأمور إن ابنائهم تجاوزا نسبة الغياب المقررة قانونا قبل وقف الدراسة بالترم الثانى لظروف صحية ورفضت المدارس إعادة قيدهم مرة أخرى وبالتالى سوف يحرمون من دخول الامتحان لتجاوزهم نسبة الغياب وعدم تحقيق المطلوب من الدروس العملية خلال فترة الدراسة، مؤكدين أن هذا العام استثنائى لجميع الطلاب ولن يضار أى طالب نظرا للظروف التى تمر بها البلد والتعليم.



وطالب أولياء الأمور من الدكتور طارق شوقى، إصدار تعليمات بالسماح للطلاب الذين تجاوزا نسب الغياب المقررة بالسماح لهم بكتابة استمارة التقدم للامتحانات، خاصة بعد تأجيل الامتحانات ل13 يونيو، مؤكدين أنه صدر العام الماضى قرارا من الوزارة بالسماح للطلاب بدخول الامتحان فمن الأولى أن يصدر هذا العام قرارا بدخول جميع الطلاب الامتحانات ومنحهم فرصة التقدم للاختبارات حرصا على عدم ضياع سنة كاملة من مستقبلهم فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا.

