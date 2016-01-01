رئيس شبين القناطر: نفوق خفافيش منزل الحزانية المهجور وحصرها لدفنها صحيا



نفوق خفافيش منزل الحزانية المهجور نفوق خفافيش منزل الحزانية المهجور

أكد غريب أحمد على رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، قيام اللجنة المشكلة من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، صباح اليوم، بالنزول للمنزل المهجور بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش في شبين القناطر، والذي كان تتخذه مجموعة من الخفافيش سكنا لها، للتأكد من نتائج الحملة التي تم شنها بالتنسيق مع الزراعة والطب البيطرى والبيئة ومعهد بحوث النبات الأسبوع الماضي.



وقال "غريب" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم التأكد من نفوق جميع الخفافيش التي كانت تقطن بالمنزل بعد الحملة المكبرة التي تم شنها الأسبوع الماضي، موضحا أن اللجنة تقوم حاليا بحصر وجمع الخفافيش من جميع أدوار المنزل الخمسة للقيام بدفنها بطريقة صحية، حفاظا على صحة المواطنين بالقرية وعدم انتشار الأمراض بسبب تلك الخفافيش.



كانت اللجنة المشكلة من محافظ القليوبية برئاسة غريب أحمد على، رئيس مدينة شبين القناطر، وعضوية الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرة الطب البيطرى بالقليوبية، والزراعة والبيئة، والدكتور يونس أحمد السيد وحاصل على دكتوراة "تخصص الخفافيش"، بالتعاون مع شباب القرية، قامت بغلق كامل منافذ وأبواب المنزل المهجور بقرية الحزانية بشبين القناطر، والذي اتخذته الخفافيش وكرًا لها، وذلك تمهيدا للقضاء عليها، بعد أن تحفظت اللجنة على 2 من الخفافيش لعمل التحاليل لها وتحديد نوعها.

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كما جرى إجراء عملية تطهير واسعة للمنازل المجاورة للمنزل بؤرة الخفافيش والشارع والمنطقة وأجزاء كبيرة من القرية للقضاء على أي فيروسات، في إطار خطة تطهير وتعقيم القرى والشوارع لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وبث الطمانينة لدى الأهالي بالمنطقة.