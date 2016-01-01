مخاوف فى الأهلى من "مقلب" أزارو ..ورد مفاجئ من اللاعب يربك الحسابات



وليد أزارو وليد أزارو

بدأت إدارة النادى الأهلى فى البحث عن عروض لبيع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المعار إلى نادى الاتفاق السعودي بداية من الانتقالات الشتوية الماضية ولمدة 6 أشهر .



وتحاول إدارة الأهلى البحث عن عروض جيدة للحصول على مقابل مادى مناسب للاستغناء عن اللاعب فى ظل تمسك السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعدم عودة اللاعب الى صفوف الفريق خاصة أنه فى حال رحيل اللاعب بسعر قليل سيكون " مقلب " للنادى بعد رفض رحيله من قبل بمقابل مادى كبير.



وكانت إدارة الأهلى قد أعارت وليد ازارو الى نادى الاتفاق السعودى لمدة 6 أشهر بسبب الرغبة فى منحة فرصة المشاركة أساسيا لعدم حصوله على الفرصة كاملة مع فايلر منذ توليه المهمة .

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وسادت حالة من الغضب داخل النادى الأهلى بسبب تأكيدات الجهاز الفنى فى أكثر من مناسبة بأن اللاعب غير متواجد بحسابات الجهاز الفنى الفترة المقبلة وهو ما يعنى تلقيه عروضا أقل من المتوقع فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى الاستغناء عن اللاعب .وطالبت إدارة النادى بالجهاز الفنى بالتركيز فى كل كلمة تصدر عن أى فرد من أجل الحفاظ على مصلحة النادى أولا قبل رغبة أى فرد فى الإدلاء بأى تصريحات .فى المقابل .. أكدت مصادر قريبة من اللاعب أن وليد ازارو قادر على مواصلة مشواره بنجاح فى أى مكان أخر حال استغناء الأهلى عنه.