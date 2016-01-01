أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض تحت قيادة كارتيرون في الوقت الحالي أفضل فنيا من الأهلي، مشيرا إلى أن التتويج بالسوبر الأفريقي والسوبر المصري يدل على النجاح.
وقال جمال حمزة، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك قبل فترة إيقاف النشاط الرياضي على خلفية انتشار فيروس كورونا أفضل من الأهلي في جميع البطولات ويسير بشكل قوي لتحقيق عدد كبير منها.
وأضاف: "فرصة الأهلي في الدورى كبيرة جدا على عكس فرص الزمالك، إلا أنها ما زالت متاحة لتقارب فارق النقاط".
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التعليقات على جمال حمزة: الزمالك أفضل فنيا من الأهلي.. وفرصة الدورى متاحة
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