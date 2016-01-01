جمال حمزة: الزمالك أفضل فنيا من الأهلي.. وفرصة الدورى متاحة



جمال حمزة جمال حمزة

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض تحت قيادة كارتيرون في الوقت الحالي أفضل فنيا من الأهلي، مشيرا إلى أن التتويج بالسوبر الأفريقي والسوبر المصري يدل على النجاح.



وقال جمال حمزة، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك قبل فترة إيقاف النشاط الرياضي على خلفية انتشار فيروس كورونا أفضل من الأهلي في جميع البطولات ويسير بشكل قوي لتحقيق عدد كبير منها.



وأضاف: "فرصة الأهلي في الدورى كبيرة جدا على عكس فرص الزمالك، إلا أنها ما زالت متاحة لتقارب فارق النقاط".

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واختتم جمال حمزة تصريحاته قائلا: "لا يمكن الفصل في أفضلية كارتيرون، مدرب الزمالك، على فايلر، مدرب الأهلي، لأن النتائج متقاربة ومتفاوتة سواء في بطولة الدورى أو بطولة دورى أبطال أفريقيا".