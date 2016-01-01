ثالث أيام رمضان.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر غدا



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا، الأحد، معتدلة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، وشديدة البرودة ليلا، يصاحبها شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.



ويكون الطقس لطيف على سواحل البلاد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، أما على محافظات الصعيد يكون الطقس معتدلا على مدن شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا ويظل لطيف ليلا، يصاحبه شبورة ونشاط خفيف للرياح.



وتكون درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد تكون 28 للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد تكون 32 للعظمى و21 للصغرى.

