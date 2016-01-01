بعد وفاته بأشهر.. أسرار من حياة عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان



عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان

كشف برنامج تلفزيوني سعودي، يُعنى بالحياة الخاصة للشخصيات المؤثرة والناجحة، تفاصيل وأسرارًا عن الحياة الشخصية، للواء السعودي الراحل، عبدالعزيز الفغم، الذي لقي مصرعه قبل نحو 6 أشهر بعد سنوات من عمله كحارس شخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز ومن قبله لأخيه الملك الراحل عبدالله.



وخصص برنامج "اللقاء" الذي تعرضه قناة "إم بي سي"، حلقة الموسم الجديد الأولى للحديث عن "الفغم" الذي كان يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه الذين اعتادوا رؤيته ملاصقًا للملك سلمان ومن قبله الملك عبدالله، قبل أن تصدمهم حادثة موته المفاجئة.



وفي اللقاء الذي تم بث الجزء الأول منه فقط، على أن يتم بث الجزء الثاني اليوم السبت، يروي بعض أفراد عائلة اللواء الفغم، وأقارب له، ومعلمون سابقون درَّسوه، وزملاء في القطاع الأمني الذي أمضى جلّ حياته فيه، الكثير من المواقف والمعلومات الشخصية عن الراحل.

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وقُتل اللواء "الفغم" في نهاية رسبتمبر الماضي، عندما كان في زيارة لصديق له مدينة جدة، حيث هاجمه صديق آخر يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلاف بينهما، ليُقتل الجاني لاحقًا في مواجهة مع الشرطة التي طوقت المنزل مسرح الجريمة، وفق ما أعلنته السلطات السعودية.وطغت تفاصيل الحادثة، وأسبابها، وتبعاتها، على المشهد آنذاك، بينما نعى عدد كبير من السعوديين بمن فيهم كبار قادة البلاد، اللواء الراحل الذي ظلت حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء قبل أن يُسلط برنامج "اللقاء" الضوء عليها.والفغم من مواليد العام 1973، وهو واحد من 6 أبناء لوالده، وبدأ حياته العسكرية في صفوف كلية الملك خالد العسكرية، وتخرج فيها بتفوق قاده إلى كتيبة الأمن الخاصة التي كانت مسؤولة عن حماية رئيس الحرس الوطني آنذاك، وهو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الذي أصبح لاحقًا ملك البلاد قبل أن يرحل في العام 2015 ويخلفه أخوه الملك الحالي سلمان.