كشف برنامج تلفزيوني سعودي، يُعنى بالحياة الخاصة للشخصيات المؤثرة والناجحة، تفاصيل وأسرارًا عن الحياة الشخصية، للواء السعودي الراحل، عبدالعزيز الفغم، الذي لقي مصرعه قبل نحو 6 أشهر بعد سنوات من عمله كحارس شخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز ومن قبله لأخيه الملك الراحل عبدالله.
وخصص برنامج "اللقاء" الذي تعرضه قناة "إم بي سي"، حلقة الموسم الجديد الأولى للحديث عن "الفغم" الذي كان يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه الذين اعتادوا رؤيته ملاصقًا للملك سلمان ومن قبله الملك عبدالله، قبل أن تصدمهم حادثة موته المفاجئة.
وفي اللقاء الذي تم بث الجزء الأول منه فقط، على أن يتم بث الجزء الثاني اليوم السبت، يروي بعض أفراد عائلة اللواء الفغم، وأقارب له، ومعلمون سابقون درَّسوه، وزملاء في القطاع الأمني الذي أمضى جلّ حياته فيه، الكثير من المواقف والمعلومات الشخصية عن الراحل.
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التعليقات على بعد وفاته بأشهر.. أسرار من حياة عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان
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