فضيحة.. جو بايدن منافس ترامب على الرئاسة متهم في قضية تحرش جنسي



جو بايدن جو بايدن

ظهر دليل جديد يدعم مصداقية ادعاء الأمريكية «تارا ريد» والتاي أخبرت بها والدتها بشأن مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي الذي وقعت ضحيته على يد رئيسها السابق، والمرشح الحالي لانتخابات الرئاسة الامريكية عن الحزب الديمقراطي السناتور جو بايدن.



ولكن، نفى بايدن، من خلال المتحدث الرسمي له، هذه المزاعم، بعد ان فجرتها ريد لأول مرة.



وزعمت «ريد» لوسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك »ذي انترسبت» أنها أخبرت والدتها وصديقها المقرب وشقيقها حول كل تلك المضايقات الجنسية التي تعرضت لها على يد جو بايدن وبدرجات متفاوتة من التفاصيل

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وأكد شقيقها كولين مولتون وصديقها ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أنهما سمعا عن مزاعم ريد في ذلك الوقت.وتوفيت والدة ريد عام 2016 ، لكن شقيقها وصديقها أكدا أيضًا أنها أخبرت والدتها، وأن والدتها ، وهي ناشطة نسائية وناشطة منذ فترة طويلة ، حثتها على الذهاب إلى الشرطة.وفي مقابة لـ انترسبت الامريكية، ذكرت ريد أيضًا أن والدتها أجرت مكالمة هاتفية مع مقدم برنامج لايف لاري كينج على CNN ، وأشارت خلالها إلى تجربة ابنتها في الكابيتول هيل.وأخبرت ريد الصحيفة الامريكية أن والدتها اتصلت لطلب النصيحة بعد أن غادرت ريد، في العشرينات من عمرها، مكتب بايدن.ولم يستطع ريدج تذكر تاريخ أو سنة المكالمة الهاتفية، ولم يقم بتضمين أسماء المتصلين في عرضه.وقال لم أتمكن من العثور على المكالمة ، لكنني ذكرت ذلك في مقابلة مع المذيعة كاتي هالبر، وبث ادعاء ريد لأول مرة، عبر الاثير حتى تمكن المستمع من العثور على المكالمة وإرسالها إلى ذي انترسبت