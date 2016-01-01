هل يمكن إعادة فتح المقاهى وصالات الجيم.. البرلمان يجيب



هل يمكن إعادة فتح المقاهى وصالات الجيم هل يمكن إعادة فتح المقاهى وصالات الجيم

أثار مقترح النائب جون طلعت الخاص بإعادة النظر فى إغلاق المقاهى والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم جدلا وتباينا فى الآراء بين أعضاء متخصصين من لجنة الإدارة المحلية وغيرهم، الذين اكدوا أن صحة المواطن فى المقام الأول وأعادة فتحها فى هذا الوقت يؤدى إلى خسائر هائلة أبرزها تدمر صحة المواطنين من جهة والاقتصاد من جهة أخرى.



وقال طلعت: "لا أحد ينكر الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وحجم التضحيات التى قدمتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين دون أي اعتبارات لـ تحديات كبيرة تواجهها، مما جعلها النموذج الأفضل بالمقارنة مع العديد من الدول التي تأثرت بهذه الجائحة".



وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذه الجهود كان وعي المواطنين حاضرًا نوعا ما، وعملت الأغلبية على تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة وخاصة البقاء فى المنازل، ولكن مع مرور الوقت بدأت بعض التداعيات السلبية تظهر نتيجة لبعض هذه الإجراءات وخاصة من جانب أصحاب المقاهي والكافيهات، وصالات الجيم والمطاعم، حيث التأثير السلبي علي أوضاعهم المعيشية تتزايد، لما تضمه من عدد كبير من العمال".

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ولفت عضو مجلس النواب إلي أن تصريحات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بشأن إعادة الأوضاع لطبيعتها مع أتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية من جانب الجميع، مؤشر جيد علي التحرك في هذا الإطار وتلبية رغبة جموع العاملين المتضررين في هذه القطاعات، مع التأكيد عليهم وإلزامهم بتنفيذ التدابير التى من شأنها لا تحقق أى تجمعات قد تكون بيئة مناسبة لانتقال العدوي.خسائر فادحة فى حالة إعادة فتحها:وقالت "جاب الله" أمين سر لجنة الأداره المحلية بالبرلمان لـ" صدى البلد"، الحكومة قامت بجهود جبارة من أجل السيطرة على فيروس كورونا وعدم انتشار المرض فى أرجاء الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف الأول أمام البرلمان والحكومة هو صحة المواطن المصرى فى المقام الأول.وأكدت "منى جاب الله"، أنه إذا تم فتح الكافيهات والمقاهى فى هذا الوقت فذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة من جميع الجوانب، لافتة إلى أن الشيشة أحد أهم وسائل نقل العدوى إضافة الى التجمعات فاغلب المقاهى تمتلك أماكن ليست بـ متسعة ومغلقة مما يؤدى الى انتشار الفيروس في الجو بسهولة.بدائل المقاهي وصالات الجيم:وطالبت منى جاب الله أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أصحاب الكافيهات والمقاهى باستخدام بدائل أخرى عنها مؤقتًا مثل بيع الخضروات او الفاكهة أو المنظفات أو السلع الاخرى حتى يزول هذا الوباء العالمى أذا لا ينظر الى صغير ولا كبير وإنما يحصد الارواح بلا رحمة.