لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. خطوات تنزيل تحديثات التابلت استعدادا لـ امتحانات نهاية العام



تنزيل تحديثات التابلت استعدادا لـ امتحانات نهاية العام تنزيل تحديثات التابلت استعدادا لـ امتحانات نهاية العام

قدمت إدارة منشأة القناطر التعليمية بمحافظة الجيزة، مناشدة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بخصوص استعدادات امتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.



حيث قالت الإدارة: "نرجو من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، توصيل التابلت بالإنترنت، لعمل التحديثات استعدادا لاستقبال أكواد امتحان نهاية العام.



وأضافت الإدارة: بالنسبة للطلبة الذين لم يقوموا بتحديث التابلت منذ فترة، فعليهم أن يقوموا بعمل التحديث يدويا من خلال الخطوات التالية:

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- فتح برنامج النوكس (knox manage)-الضغط على "التلات شرط" الظاهرة في الصفحة- اختيار reload policy-انتظر حتى يتم تحميل الملفات- قم بعمل إعادة تشغيل للجهازويتم البدء في تحديث التابلت يدويا كما يلي:-من الإعدادات settings- نختار تحديث البرامج update software-نختار تحديث يدوي update manually- ثم ننتظر إلى أن يصل التحميل لـ ١٠٠%- نضغط على زر تثبيت الآن (install now)وبعد ذلك يقوم الطالب بعمل إعادة تشغيل (restart) ليلاحظ نزول جميع التحديثات بنجاح.وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن استبدال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، واستبدالها بأبحاث أو الاكتفاء باعتماد نتيجة الترم الأول.حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيًا.اقرأ أيضا | وزير التعليم: طلاب الإعدادية مطلوب منهم بحث واحد فقط يشمل كل الموادوأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .وقال وزير التربية والتعليم: سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام في شكل امتحانات إلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن.اقرأ أيضا | تشكيل لجنة عليا للطوارئ لتأمين امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة كوروناوشدد وزير التربية والتعليم، على أنه من سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتازها، سيكون له دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.ويمثل جدول الصف الأول الثانوي:الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربيةالسبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولىالاثنين 4 مايو: الأحياءالأربعاء 6 مايو: الجغرافياالسبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانيةالإثنين 11 مايو: الرياضياتالأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطقالسبت 16 مايو: الفيزياءالإثنين 18 مايو : التاريخالأربعاء 20 مايو: الكيمياءوبالنسبة للفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم ، فهي من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول.اقرأ أيضا | كيف يعتذر المعلم عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020؟ ننشر الرابط والخطواتأما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي:الخميس 30 أبريل: اللغة العربيةالأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولىالثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفةالخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانيةالأحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثاتالثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخالخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفسالأحد 17 مايو: الكيمياء والجغرافيا