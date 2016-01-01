لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. خطوات تنزيل تحديثات التابلت استعدادا لـ امتحانات نهاية العام

تنزيل تحديثات التابلت استعدادا لـ امتحانات نهاية العام
قدمت إدارة منشأة القناطر التعليمية بمحافظة الجيزة، مناشدة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بخصوص استعدادات امتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.
حيث قالت الإدارة: "نرجو من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، توصيل التابلت بالإنترنت، لعمل التحديثات استعدادا لاستقبال أكواد امتحان نهاية العام.
وأضافت الإدارة: بالنسبة للطلبة الذين لم يقوموا بتحديث التابلت منذ فترة، فعليهم أن يقوموا بعمل التحديث يدويا من خلال الخطوات التالية:
- فتح برنامج النوكس (knox manage)
-الضغط على "التلات شرط" الظاهرة في الصفحة
- اختيار reload policy
-انتظر حتى يتم تحميل الملفات
- قم بعمل إعادة تشغيل للجهاز
ويتم البدء في تحديث التابلت يدويا كما يلي:
-من الإعدادات settings
- نختار تحديث البرامج update software
-نختار تحديث يدوي update manually
- ثم ننتظر إلى أن يصل التحميل لـ ١٠٠%
- نضغط على زر تثبيت الآن (install now)
وبعد ذلك يقوم الطالب بعمل إعادة تشغيل (restart) ليلاحظ نزول جميع التحديثات بنجاح.
وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن استبدال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، واستبدالها بأبحاث أو الاكتفاء باعتماد نتيجة الترم الأول.
حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيًا.
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وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .
وقال وزير التربية والتعليم: سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام في شكل امتحانات إلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن.
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وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه من سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتازها، سيكون له دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.
ويمثل جدول الصف الأول الثانوي:
الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية
السبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الاثنين 4 مايو: الأحياء
الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا
السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الإثنين 11 مايو: الرياضيات
الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق
السبت 16 مايو: الفيزياء
الإثنين 18 مايو : التاريخ
الأربعاء 20 مايو: الكيمياء
وبالنسبة للفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم ، فهي من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول.
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أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي:
الخميس 30 أبريل: اللغة العربية
الأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفة
الخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات
الثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخ
الخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفس
الأحد 17 مايو: الكيمياء والجغرافيا
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