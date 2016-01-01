كشف وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أسرارا جديدة عن الواقعة الشهيرة بين أحمد حسام ميدو وحسن شحاتة مدرب المنتخب وقتها.
وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية، إن موقف ميدو مع حسن شحاتة كان من المواقف الغريبة، ميدو أحد نجوم المنتخب، وكانت رؤية حسن شحاتة أن عمرو زكي احتياط، وكنا متعادلين وقتها ونزل عمرو زكي بدلا من ميدو وسجل هدف التقدم.
وشدد على ان ميدو من حماسه ورغبته في مساعدة الفريق طلب منه أن ينتظر، خاصة أنه كل مباراة كان يتم تبديله فشعر أنها مقصودة من حسن شحاتة ، وكان من المواقف الصعبة التي مرت علينا، ولكن الكبار كانوا يتدخلون في المنتخب لحل أي أزمة، وميدو اعتذر لحسن شحاته، واستمر معنا ولكن لم يشارك في المباراة النهائية.
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التعليقات على وائل جمعة يروي تفاصيل لأول مرة عن واقعة شهيرة بين حسن شحاته وميدو
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