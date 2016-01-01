بعد حاملة الطائرات روزفلت.. فيروس كورونا يضرب سفينة حربية أمريكية



فيروس كورونا يضرب سفينة حربية أمريكية فيروس كورونا يضرب سفينة حربية أمريكية

أعلنت البحرية الأمريكية إصابة 18 بحارا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على متن مدمرة تابعة للبحرية، في ضربة جديدة للبحرية عقب تفشي الوباء بين طاقم حاملة الطائرات "يو اس اس ثيودور روزفلت".



وأكدت البحرية علمها بإصابة البحارة على متن المدمرة "يو إس إس كيد" عقب نقل أحد أفراد الطاقم للمستشفى ليتضح أنه مصاب بفيروس كورونا حسبما أثبتت الفحوصات، وفقا لموقع "ذا هيل".



وأوضحت أن 17 بحارا آخرين أصيبوا بفيروس كورونا وجائت نتيجة اختباراتهم إيجابية، متوقعة ظهور حالات إضافية على متن السفينة معلنة أن السفينة ستعود للميناء لتطهيرها.

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وتعد المدمرة كيد ثاني سفينة أمريكية يضربها فيروس كورونا، حيث انتشر الوباء بين طاقم حاملة الطائرات يو اس اس ثيودور روزفلت.وأصيب ما يزيد عن 800 من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث استقر البحارة مؤخرا في جزيرة جوام وأجلت البحرية ما يزيد عن 4100 من أفراد الطاقم.وتسببت فضيحة حاملة الطائرات الأمريكية في إعفاء قائدها، عقب تسريب رسالة منه إلى قادة البحرية يطالبهم فيها بالتحرك الفوري لإنقاذ البحارة بعد تفشي وباء كورونا بينهم، مؤكدا أن البحارة "لا يحتاجون إلى الموت"، كما استقال وزير البحرية بالوكالة توماس مودلي على خلفية الواقعة.في المقابل أوصى قادة البحرية الأمريكية بإعادة النقيب بريت كروزر كقائد في حاملة الطائرات "يو اس اس ثيودور روزفلت "التي كان يرأسها قبل يتم إقالته على خلفية تسريب رسالة لوسائل الإعلام، كان كروزر يشرح فيها الوضع الخطير للبحارة مطالبا قادته بسرعة التدخل، ومن التوقع أن يتخذ وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر قرارا نهائيا بشأن البحار في أقرب وقت.