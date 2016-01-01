بعد قصة اقتراح ترامب.. هل يمكن حقن مصابي كورونا بمواد التعقيم؟

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التعقيم يقضي على الفيروس في دقيقة، دقيقة واحدة، هل هناك طريقة لحقن المطهر؟ سيكون فحص ذلك مثيرا للاهتمام، كلمات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس أثارت الجدل في أنحاء العالم بعد تفكيره في حقن المصابين بفيروس كورونا بالمطهرات التي نستخدمها يوميا في تعقيم كل التفاصيل الخاصة بنا.



قد يكون دونالد ترامب يسخر من فيروس كورونا خاصة في ظل تفاقم الأزمة و تزايد عدد الحالات المصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وتزايد عدد الوفيات يوميا بعد أمريكا هي أكثر دولة خاليا تفشى فيها الفيروس مما جعل تراكب يفقد عقله ويفكر في حقن المصابين بفيروس كورونا بمواد التعقيم .



بالطبع هي فكرة مجنونة وغير منطقية ، وأكد الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية أن ما قاله ترامب يعتبر جنونا وهذيا ولا يمت للواقع بصلة مؤكدا أن هذه الفكرة غير مطروحة تماما في أي دولة من دول العالم ولا يمكن أن تكون قيد البحث حتى.

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وأكد مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية أن هذه الفكرة لا علاقة لها بالطب والعلم لكن ترامب يحاول لفت أنظار العالم إلى أن أطباء أمريكا يمكن أن يبتكروا حلا لفيروس كورونا بشكل لا يخطر على بال احد وهي مجرد ضجة إعلامية فقط لترامب.