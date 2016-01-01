بالفيديو .. كيفية عمل البحث التطبيقي لطلاب سنوات النقل بالتعليم الفني



كيفية عمل البحث التطبيقي كيفية عمل البحث التطبيقي

نشر أحد معلمي التعليم الفني ويدعى سعيد سامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو توضيحي يشرح كيفية عمل البحث التطبيقي لطلاب سنوات النقل بالتعليم الفني ( صناعي - تجاري - زراعي - فندقي ) .



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك عدة شروط لابد أن يراعيها طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني، أثناء اعداد البحوث التطبيقية المطلوبة بتقييمهم هذا العام.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، يجب توافر الشروط التالية في البحث:

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1- صفحة الغلاف: يلتزم الطالب بإعداد صفحة غلاف البحث وفقًا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفني والذى يتضمنه هذا البيان2- عنوان البحث: يجب أن يبتكر الطالب عنوانا شيقا للبحث التطبيقي إذا لم يكن هناك عنوان معطى للبحث.3- يجب أن يحتوي البحث علي مقدمة تتضمن أهمية البحث.4- يجب أن يتضمن البحث العناصر الرئيسية وشرحا مبسطا لها بأسلوب الطالب.5- موضوع البحث: ويضم شرح عناصر البحث التطبيقى6- يجب علي الطالب حل التمارين التي يتضمنها البحث7- يجب علي الطالب كتابة المراجع والمصادر التى تم الاستعانة بها8- يمكن أن يشمل أيضًا البحث التطبيقى، وفقًا لطبيعته: خطوات إجراء البحث - القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج - رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث والتطبيقات - رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد و مقياس الرسم.وقد بلغ العدد الإجمالي للبحوث التطبيقية لجميع النوعيات والتخصصات إلى 1288 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا موزعة كالتالى: 1007 للتعليم الصناعي- 45 للتعليم التجاري- 30 للتعليم الزراعي- 121 للتعليم الفندقي- 85 لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلًا عن البحوث التطبيقية الخاصة بالتعليم المهنى وبطلاب الدمح.وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد فيديو الشرح :https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=3140044566019946