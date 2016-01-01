تابع الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج تجهيزات المبني الذي تم تخصيصة لاستقبال اطباء المستشفي الجامعي حين عودتهم من مهمتهم الوطنية التي يقومون بتأديتها بمستشفي العزل باسنا.
وقال الدكتور احمد عزيز ان الجامعة قامت بتخصيص جناحين للاطباء بمبنى المدينة الجامعية طالبات لاستقبالهم بعد انهاء مهمتهم وعزلهم لمدة ١٤ يوم، للاطمئنان عليهم وحفاظًا علي صحة اسرهم و ذويهم، وذلك تقديرًا لما قاموا به من جهد لخدمة، وعلاج المصابين بفيروس كورونا بمستشفي العزل.
واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته، على توفير الامكانيات والتجهيزات التي تتيح اقامة جيدة للاطباء ، حيث تم تزويد الغرف باجهزة التكييف والتهوية اللازمة، الي جانب تركيب شبكة واي فاى وتجديد اثاث الغرف، وتهيئة المناخ المناسب للإقامة، بالاضافة الي توفير ادوات الوقاية بكل غرفه من ماسكات ومواد تعقيم وغير ذلك.
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التعليقات على جامعة سوهاج تنتهي من تجهيز مبنى للأطباء العائدين من عزل إسنا
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