جامعة سوهاج تنتهي من تجهيز مبنى للأطباء العائدين من عزل إسنا

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تابع الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج تجهيزات المبني الذي تم تخصيصة لاستقبال اطباء المستشفي الجامعي حين عودتهم من مهمتهم الوطنية التي يقومون بتأديتها بمستشفي العزل باسنا.



وقال الدكتور احمد عزيز ان الجامعة قامت بتخصيص جناحين للاطباء بمبنى المدينة الجامعية طالبات لاستقبالهم بعد انهاء مهمتهم وعزلهم لمدة ١٤ يوم، للاطمئنان عليهم وحفاظًا علي صحة اسرهم و ذويهم، وذلك تقديرًا لما قاموا به من جهد لخدمة، وعلاج المصابين بفيروس كورونا بمستشفي العزل.



واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته، على توفير الامكانيات والتجهيزات التي تتيح اقامة جيدة للاطباء ، حيث تم تزويد الغرف باجهزة التكييف والتهوية اللازمة، الي جانب تركيب شبكة واي فاى وتجديد اثاث الغرف، وتهيئة المناخ المناسب للإقامة، بالاضافة الي توفير ادوات الوقاية بكل غرفه من ماسكات ومواد تعقيم وغير ذلك.

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وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفي الجامعي، أن الفريق الطبي يضم ١٢طبيب وطبيبة من تخصصات التخدير ، الأمراض الصدرية، الأمراض الباطنة، الامراض المتوطنة، الباثولوجيا الإكلينيكية، الأشعة، حيث توجهوا لمستشفي العزل باسنا لعلاج المصابين بفيروس كورونا، من يوم الأحد الماضي الموافق١٢ ابريل حتي يوم الاحد المقبل الموافق ٢٦ من نفس الشهر.رافق رئيس الجامعة اثناء جولته الدكتور حسان النعماني والدكتور صلاح رشدي وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، الدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوي بالمستشفي الجامعي، والدكتورة ايمان سلامه نائب مدير المستشفي، وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.