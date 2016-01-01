حالة غضب تسود طلاب النقل بجامعة حلوان بعد قرارات جديدة..تفاصيل



جامعة حلوان جامعة حلوان

سادت حالة من الغضب بين طلاب النقل بـ جامعة حلوان بعد إعلان مجلس الجامعة مجموعة من القرارات الخاصة بضوابط امتحانات طلاب المرحلة النهائية و ضوابط وآليات الامتحانات الالكترونية و المشاريع البحثية .



يأتي ذلك لإعلان الجامعة أنه سيتم امتحان المواد المتخلف بها الطلاب بعد العودة للدراسة ولن يتم عمل أبحاث بها، بالاضافة الى انه سيتم امتحان الطلاب الباقين للاعادة بمراحل النقل بعد عودة الدراسة و لن يتم عمل ابحاث لهم او امتحانات الكترونية .

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وأثار القرار حالة من الجدل بين الطلاب وأصاب طلاب النقل بالرعب من خطر الإصابة بفيروس كورونا و مصير نتائجهم هذا العام.:و نصت قرارات مجلس جامعة حلوان على :- استمرار الدراسة عن بعد حتى يوم 30 أبريل 2020 كحد أدنى أو لحين استكمال المقررات الدراسية طبقا لخطة كل كلية.- تأجيل امتحانات السنوات النهائية لحين استقرار الأوضاع وإلغاء قرار تعليق الدراسة.- تؤجل امتحانات الدراسات العليا لحين إلغاء تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.- إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 ويتم استبدالها ببحث مقبول على أن يكون تقييمها (ناجح أو راسب) مع التأكيد على عدم قبول الأبحاث المقتبسة أو المنقولة كليا أو جزئيا، ويسمح للكليات ذات الأعداد القليلة عمل الامتحانات عن بعد "on line" بعد استيفاء شروط الجامعة في هذا الشأن وموافقة مجالس الكليات.- تكليف مجالس الأقسام ومجالس الكليات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع وضع الآليات التفصيلية للتنفيذ، على أن تكون مسئولية اختيار الأبحاث المكلف بها الطلاب لرؤساء الأقسام.- استمرار كافة الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترولات طبقا لما هو متبع في الأوضاع العادية.- المواد الممتدة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني والتي لم يعقد لها امتحان بالفصل الدراسي الأول يتم التكليف بعمل بحث لها على أن تكون النتيجة الخاصة بها (راسب أو ناجح).- يتم تشكيل لجنتين، الأولى برئاسة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعضويةواللجنة الثانية برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تتعلق بالتطبيق العملي و مناقشة الحالات الخاصة بهذا الأمر.- تكوين لجنة فنية وغرفة عمليات بمكتب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتلقي الاستفسارات و تذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ.- تقوم إدارة الجامعة برفع الاستفسارات والتساؤلات ذات الصفة القانونية إلى اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن