سهلة و لذيذة.. طريقة عمل الملوخية المجمدة

الملوخية المجمدة من الأطباق المنتشرة في كثير من دول العالم، وتتمتع الملوخية المجمدة بمذاقها الشهى واللذيذ الذى لا يختلف كثيرا عن الملوخية الطازجة.
نقدم لكم طريقة عمل الملوخية المجمدة فى المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات من مطبخ الشيف ياسمين.
مقادير الملوخية المجمدة
4 اكواب من مرق دجاج
2 ورقة غار
ملعقة كبيرة معجون الطماطم
نصف ملعقة صغيرة ملح
900 جم من الملوخية المجمدة
ملعقة صغيرة من الثوم مهروس ناعم جدًا
2 ملعقة كبيرة الزيت النباتي
ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة
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