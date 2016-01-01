سهلة و لذيذة.. طريقة عمل الملوخية المجمدة

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الملوخية المجمدة

الملوخية المجمدة من الأطباق المنتشرة في كثير من دول العالم، وتتمتع الملوخية المجمدة بمذاقها الشهى واللذيذ الذى لا يختلف كثيرا عن الملوخية الطازجة.

نقدم لكم طريقة عمل الملوخية المجمدة فى المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات من مطبخ الشيف ياسمين.

مقادير الملوخية المجمدة
4 اكواب من مرق دجاج
2 ورقة غار
ملعقة كبيرة معجون الطماطم
نصف ملعقة صغيرة ملح
900 جم من الملوخية المجمدة
ملعقة صغيرة من الثوم مهروس ناعم جدًا
2 ملعقة كبيرة الزيت النباتي
ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة

طريقة تحضير الملوخية المجمدة
-ضعي مرق الدجاج وورق الغار ونصف كمية الثوم في قدر على نار متوسطة.
-أضيفي الملوخية المجمدة وحركي ثم تبلي بالملح.
- ازيلي الرغوة المتراكمة عن وجه القدر واتركيها حتى تبدأ بالغليان ثم أضيفي معجون الطماطم وحركي.
-اتركي الملوخية تغلي على نار خفيفة دون غطاء لمدة 20 دقيقة.
-سخني الزيت في مقلاة وأضيفي الثوم وحمريه قليلًا ثم أضيفي الكزبرة وقلبي وازيلي المقلاة عن النار.
-أضيفي الثوم والكزبرة فوق الملوخية.
-قدمي الملوخية ساخنة إلى جانب الأرز والدجاج المحمر حسب الرغبة.

المصدر: elbalad

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