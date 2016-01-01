على الطريقة التركية.. 10 أفكار لتجديد ديكور مطبخك في رمضان.. صور

يفضل البعض تغيير ديكور المنزل كل فترة، وخاصة في شهر رمضان للشعور بالتجديد في شكل البيت، وخاصة مع اقتراب العيد، ومن أكثر الاستايلات التي تخطف قلب الفتيات الذوق التركي المبهج البسيط.
يمكنك بلمسات خفيفة تغيير ديكور منزلك بالاستايل التركي الأنيق الذي يعتمد على الألوان الفاتحة التي تسمى ألوان الباستيل، حيث يتم إدخال هذه الألوان في كافة تفاصيل المنزل سواء أدوات المطبخ أو المفارش أو ألوان الجدران والأثاث وذلك حسبما نشر موقع Houzz المتخصص فى هذا المجال.
تفاصيل المطبخ من الأمور التي تهتم بها النساء، ولأنه أكثر مكان نقضي فيه أوقاتا طويلة، فيحتاج إلى ترتيب وتنسيق بشكل مميز كي لا نمل منه سريعا خاصة في رمضان.
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