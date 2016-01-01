على الطريقة التركية.. 10 أفكار لتجديد ديكور مطبخك في رمضان.. صور



أفكار لتجديد ديكور مطبخك أفكار لتجديد ديكور مطبخك

يفضل البعض تغيير ديكور المنزل كل فترة، وخاصة في شهر رمضان للشعور بالتجديد في شكل البيت، وخاصة مع اقتراب العيد، ومن أكثر الاستايلات التي تخطف قلب الفتيات الذوق التركي المبهج البسيط.



يمكنك بلمسات خفيفة تغيير ديكور منزلك بالاستايل التركي الأنيق الذي يعتمد على الألوان الفاتحة التي تسمى ألوان الباستيل، حيث يتم إدخال هذه الألوان في كافة تفاصيل المنزل سواء أدوات المطبخ أو المفارش أو ألوان الجدران والأثاث وذلك حسبما نشر موقع Houzz المتخصص فى هذا المجال.



تفاصيل المطبخ من الأمور التي تهتم بها النساء، ولأنه أكثر مكان نقضي فيه أوقاتا طويلة، فيحتاج إلى ترتيب وتنسيق بشكل مميز كي لا نمل منه سريعا خاصة في رمضان.

الديكور التركي في المطبخ مميز وسهل التطبيق، يمكنك استخدام ورق الحائط المزين بالورود والألوان الفاتحة المبهجة لتزيين حوائط المطبخ.كذلك احرصي على اقتناء بعض ادوات المطبخ بأشكال جديد ومميزة مثل الملاعق والأكواب والفناجين وبعض الأطباق وصواني التقديم، وكلها سهل اقتنائها على الاستايل التركي فهي متوفرة في عدة أماكن أو على صفحات الإنترنت.إذا كنتي تمتلكين طاولة صغيرة في مطبخك، فاحرصي على اقتناء مفرش لها بلون مبهج مثل البينك أو الفيروزي أو السيمون، فكلها ألوان مرتبطة بالديكور التركي الأنيق.بعض التفاصيل الصغيرة الأخرى قد تمنح مطبخك شكلا مميزا في رمضان مثل الديكورات البسيطة التي نراها كثيرا على صفحات الفيسبوك مثل الورود و التابلوهات و والتي تجمع بين ألوان البينك والأبيض والفيروزي والرمادي.











