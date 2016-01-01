لمرضى السكرى.. تناول التمر بشكل يومي ينظم نسبة السكر في الدم

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تناول التمر بشكل يومي


التمر هو أكثر الفواكه التي يتم تناولها بشكل شائع فى شهر رمضان الكريم ، وتعزى فوائدها الصحية المذهلة إلى الصفات الغذائية العالية التي يتمتعون بها.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" من نصائح هل التمر آمن لمرضى السكرى

أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن التمر عندما يؤكل بمفرده أو في وجبات مختلطة مع الزبادي العادي يحتوي على مؤشر انخفاض نسبة السكر في الدم، يفيد في السيطرة على نسبة السكر في الدم والدهون في مرضى السكرى .

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للطب السريري والتجريبي، يمكن أن تساعد التمر في تنظيم نسبة السكر في الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومضادات الأكسدة والألياف وهكذا، فإن تناول التمر قد يفيد مرضى السكري.

حددت دراسة نشرت في عام 2002 مؤشر نسبة السكر في الدم، والتي أظهرت أن استهلاك هذه الفاكهة أثبتت فائدتها في التحكم في نسبة السكر في الدم والدهون في مرضى السكري.

المصدر: موقع "boldsky"

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