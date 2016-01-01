التمر هو أكثر الفواكه التي يتم تناولها بشكل شائع فى شهر رمضان الكريم ، وتعزى فوائدها الصحية المذهلة إلى الصفات الغذائية العالية التي يتمتعون بها.
ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" من نصائح هل التمر آمن لمرضى السكرى
أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن التمر عندما يؤكل بمفرده أو في وجبات مختلطة مع الزبادي العادي يحتوي على مؤشر انخفاض نسبة السكر في الدم، يفيد في السيطرة على نسبة السكر في الدم والدهون في مرضى السكرى .
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التعليقات على لمرضى السكرى.. تناول التمر بشكل يومي ينظم نسبة السكر في الدم
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