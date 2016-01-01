عشان صحتك.. أهم النصائح للحفاظ على الوزن في شهر رمضان

يفضل العديد من الأشخاص الحفاظ على وزنهم فى شهر رمضان، ومحاولة الحفاظ على النظام الغذائي بعد الصيام لساعات طويلة مسألة صعبة، أمام مغريات الأطعمة الدسمة والحلويات والعصائر، لذلك يعاني الكثير من مشكلة زيادة الوزن خلال شهر رمضان.
ووفقًا لما قدمه بعض خبراء التغذية من نصائح فى الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان إليكم أبرزها.
يفضل التركيز على الأكلات التي تبقى في المعدة لفترات طويل، وفي نفس الوقت تمد الجسم بالطاقة، مثل ملعقة صغيرة من العسل وعلبة زبادي وبيضة وجبنة قريش أو جبنة قليلة الملح والفول والسلطة.
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