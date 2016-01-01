عشان صحتك.. أهم النصائح للحفاظ على الوزن في شهر رمضان

آخر الأخبارالصحة والجمال › عشان صحتك.. أهم النصائح للحفاظ على الوزن في شهر رمضان

صورة الخبر: للحفاظ على الوزن في شهر رمضان
للحفاظ على الوزن في شهر رمضان

يفضل العديد من الأشخاص الحفاظ على وزنهم فى شهر رمضان، ومحاولة الحفاظ على النظام الغذائي بعد الصيام لساعات طويلة مسألة صعبة، أمام مغريات الأطعمة الدسمة والحلويات والعصائر، لذلك يعاني الكثير من مشكلة زيادة الوزن خلال شهر رمضان.

ووفقًا لما قدمه بعض خبراء التغذية من نصائح فى الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان إليكم أبرزها.

يفضل التركيز على الأكلات التي تبقى في المعدة لفترات طويل، وفي نفس الوقت تمد الجسم بالطاقة، مثل ملعقة صغيرة من العسل وعلبة زبادي وبيضة وجبنة قريش أو جبنة قليلة الملح والفول والسلطة.

-الحرص على تجنب تناول الدقيق الأبيض والسكر الأبيض والأملاح في السحور.

-يجب الحفاظ على تناول الخضراوات التي تحتوي على الألياف مع تنويع الخضروات أثناء وجبة السحور، كالخيار والجزر والطماطم والفجل.

-تناول القليل من المشروبات التى تحتوى على الكافيين، واكتفي بكوبين بين الإفطار والسحور، فاستهلاك الكافيين المفرط قد يقود إلى الجفاف وبالتالي الشعور بالعطش.

تجنب تناول الحلويات الرمضانية في وجبة السحور.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عشان صحتك.. أهم النصائح للحفاظ على الوزن في شهر رمضان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71453

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager