قال الدكتور سعيد متولى استشارى التغذية العلاجية، إن ياميش رمضان غنى بتشكيلة كبيرة من المكسرات والفواكه المجففة الممتلئة بالعناصر الغذائية المفيدة التى لو أحسنا استغلالها بالشكل الصحيح عادت على صحتنا بالنفع.
وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من بين الأشخاص الذين يحتاجون لعناية شديدة في فترة الصيام هم من يعانون مشاكل في عضلة القلب لأنها تؤثر على مختلف أجهزة الجسم.
وأشار "سعيد" إلى أن من بين أشهر مشاكل القلب هى سرعة ضربات القلب، حيث يشعر الإنسان بالخفقان ويمكن أن يحدث هبوط وإغماء بل يصل في بعض الأحيان لحد الموت.
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التعليقات على استشاري تغذية: ياميش رمضان به علاج لـ سرعة ضربات القلب
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