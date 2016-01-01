6 مشاكل صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة

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اضرار الشاي بعد الاكل

اعتاد الجميع على تناول كوب الشاي، عقب الإفطار في رمضان ، بعد ساعات الصيام الطويلة ، ورغم فوائد الشاي الصحية إلا أن شربه بعد الاكل مباشرة يسبب مشاكل صحية عديدة .

بحسب ما نشره موقع healthxchange إليك أبرز أضرار شرب الشاي بعد الأكل:

1- أوراق الشاي حمضية وستؤثر سلبا على عملية الهضم.

2- إذا كنت تستهلك البروتين في الوجبة ، فإن حمض الشاي سيصلب محتوى البروتين ، مما يجعل من الصعب هضمه.

3-شرب الشاي مباشرة بعد الأكل سوف يتعارض مع امتصاص الحديد من الجسم.

4- يفقد الجسم العناصر الغذائية التي تناولها في الوجبة

5- شرب الشاي بعد الأكل يسبب عسر الهضم
6- شرب الشاي بعد الوجبة يؤثر على امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم وبقية العناصر الهامة التي تناولتها في الطعام وبالتالي تصبح بلا قيمة.

أما عن أفضل وقت لشرب الشاي، فيفضل الانتظار لمدة ساعة بعد تناول الطعام ثم شرب الشاي .

المصدر: موقع healthxchange

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