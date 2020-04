كيف كان أول مقطع فيديو في تاريخ يوتيوب؟ ‏ كيف كان أول مقطع فيديو في تاريخ يوتيوب؟ ‏

في مثل هذا اليوم من عام 2005، نشر أول مقطع فيديو في تاريخ موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قبل أن يتحول كأحد أهم المواقع الإلكترونية العالمية.



وجاء مقطع الفيديو المصور بعنوان "Me at the zoo"، كما أنه لم يتعدى 19 ثانية على موقع اليوتيوب، كأول مقطع تم نشره في تاريخه، حيث كانت بدايات موقع اليوتيوب عبارة عن فكرة وليدة لموقع للتعارف.



كان أول مقطع فيديو في تاريخ يوتيوب يظهر فيه شاب أمريكي من أصول بنغلاديشية يدعى جاود كريم، حيث صور هذا المقطع عندما أجرى رحلة إلى حديقة الحيوانات، حيث طلب من صديقه أن يلتقط فيديو له أمام مجموعة من الفيلة، ثم بعد ذلك رفع هذا المقطع الذي لا يتجاوز 19 ثانية على موقع اليوتيوب.

عدد مشاهدات الفيديو حتى الآن:شاهد الفيديو ما يقرب من 90.447.423 مشاهد حتى الآن، فيما جاء عدد التعليقات عليه حتى الآن 5.301.361 تعليق حتى الآن.إطلاق شرارة أكبر موقع لتخزين الفيديو:يعد تحميل هذا المقطع بمثابة إطلاق شرارة أكبر موقع تخزين الفيديوهات في العالم وتاريخ البشرية، حيث استطاع أن يحقق جاود كريم مبلغاً يصل نحو 36.6 مليون دولار أمريكي، بعد شراء شركة محرك البحث الشهيرة غوغل للموقع في عام 2006 مقابل 1.6 مليار دولار.