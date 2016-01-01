في مثل هذا اليوم من عام 2005، نشر أول مقطع فيديو في تاريخ موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قبل أن يتحول كأحد أهم المواقع الإلكترونية العالمية.
وجاء مقطع الفيديو المصور بعنوان "Me at the zoo"، كما أنه لم يتعدى 19 ثانية على موقع اليوتيوب، كأول مقطع تم نشره في تاريخه، حيث كانت بدايات موقع اليوتيوب عبارة عن فكرة وليدة لموقع للتعارف.
كيف كان أول مقطع فيديو في تاريخ يوتيوب؟
كان أول مقطع فيديو في تاريخ يوتيوب يظهر فيه شاب أمريكي من أصول بنغلاديشية يدعى جاود كريم، حيث صور هذا المقطع عندما أجرى رحلة إلى حديقة الحيوانات، حيث طلب من صديقه أن يلتقط فيديو له أمام مجموعة من الفيلة، ثم بعد ذلك رفع هذا المقطع الذي لا يتجاوز 19 ثانية على موقع اليوتيوب.
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