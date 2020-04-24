

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأول أيام رمضان تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأول أيام رمضان

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، أول أيام رمضان، عند مستوى أسعار أمس.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة، بين 1.9 جنيه و 4 جنيهات، والبصل بين 3 و 8 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.9 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البامية 30 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبوسرة بين 4 و10 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.