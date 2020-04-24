سعر الذهب اليوم الجمعة 24-4-2020 في السوق المحلية والعالمية

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سعر الذهب اليوم الجمعة 24-4-2020 في السوق المحلية والعالمية

قال إيهاب واصف، عضو شعبة الذهب ب الغرفة التجارية ، إن أسعار الذهب شهدت، اليوم الجمعة، استقرارا، متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1729 دولارا للأوقية.

وأوضح واصف، لـ" بوابة الأهرام" أن عيار 18 سجل 645.40 جنيه، وعيار21 بلغ 753 جنيهًا، وعيار 24 لأمس 860.55 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 6024 جنيهًا.

المصدر: الاهرام

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