بعد ظهور 13 حالة.. إغلاق جزئي لمستشفي الداخلة بالوادي الجديد بسبب كورونا

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صورة الخبر: مستشفي الداخلة بالوادي الجديد
مستشفي الداخلة بالوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إغلاق مستشفى الداخلة العام جزئيا واقتصار العمل بها على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية، وذلك فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على خلفية ظهور 13 حالة مصابة بكورونا من العاملين والذين يتلقون الرعاية بالمستشفي ووفاة سيدة مسنة.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض العاملين بالوحدات المحلية بمركز الداخلة لـ٥ ٪ فقط من العاملين، ومنع انتقال العاملين من القري إلى مقر عملهم بالمدينة. وإيقاف وسائل النقل الجماعي بين مراكز المحافظة وكذلك النقل الجماعي بين مدينة موط وقراها، واقتصارها على وسائل النقل الخاصة.

وشدد الزملوط على ضرورة حرص المواطنين على اتباع الإجراءات الوقائية وتجنب التواجد بالأماكن المزدحمة قدر المستطاع، كما يهيب بالمواطنين والإعلاميين عدم تداول أي أخبار سوي من خلال الجهات الرسمية كوزارة الصحة أو الصفحات الرسمية للمحافظة ومديرية الصحة.

المصدر: elbalad

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