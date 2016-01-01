أكد الدكتور محمود شاهين، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الأتربة التي تشهدها البلاد سوف تنكسر مع نهاية اليوم، على كافة أنحاء المحافظات، ويبدأ الطقس في التحسن غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 10 درجات تقريبًا.
وقال محمود شاهين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن سرعات الرياح على البلاد اليوم، الجمعة سوف تتراوح من 70 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة، يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء تكون رعدية أحيانا.
وأشار "المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية"، إلى أنه اعتبارا من غدا السبت، ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مئويه مع استمرار فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ومتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 لـ 24 درجة، ويستمر هذا الطقس حتى يوم الأحد.
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التعليقات على مع انخفاض فى درجة الحرارة..الأرصاد: العاصفة الترابية تنتهي غدا
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