تحدث عالم روسي عما فعله العلماء داخل مختبرات مدينة ووهان الصينية من أشياء مجنونة خلال دراسة فيروس كورونا تسببت من دون قصد في تطوره للانتقال إلى الخلايا البشرية.
وكشف «بيتر شوماكوف» عالم الأحياء الدقيقة عن مفاجأة تتعلق بالدراسات التي أجريت على الفيروس، فزعم أن العلماء كانوا يحاولون إيجاد علاج لمرض الإيدز.
وعلى الرغم من تحذيرات «ديمتري بيسكوف» المتحدث باسم الرئيس الروسي، من مزاعم القول إن فيروس كورونا من صنع الإنسان، إلا أن شوماكوف - كبير الباحثين في معهد إنجلهارت للبيولوجيا الجزئية بموسكو - أصر على أن العلماء الصينيين تدخلوا في الجينوم الخاص بالفيروس.
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التعليقات على عالم روسي يكشف ما حدث لـ كورونا داخل مختبرات ووهان
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