لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

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لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

تحتفل الأمة الإسلامية ببداية شهر رمضان اليوم الجمعة أول يوم من أيام الشهر الكريم بعد ثبوت رؤية الهلال، لكن عدد من الدول العربية والإسلامية أعلنت يوم السبت غرة شهر رمضان.

كشفت وزارات الأوقاف في 4 دول عربية وإسلامية عن عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأعلنت يوم السبت غرة شهر رمضان الكريم.

فبالتزامن مع احتفالات العالم الإسلامي بثبوت رؤية الهلال وبدء الصيام من غد الجمعة، تنتظر سلطنة عمان، العراق، إيران وباكستان يوم السبت لبدء الصيام.

أعلنت وزارات الأوقاف في الدول الأربعة أنه "نظرًا لعدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس، فإن يوم الجمعة يكون المتمم لشهر شعبان".

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كما تبين أن "يوم السبت بعد غد هو غرة شهر رمضان المبارك" في عمان، العراق، إيران وباكستان.

المصدر: elbalad

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