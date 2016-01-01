تحتفل الأمة الإسلامية ببداية شهر رمضان اليوم الجمعة أول يوم من أيام الشهر الكريم بعد ثبوت رؤية الهلال، لكن عدد من الدول العربية والإسلامية أعلنت يوم السبت غرة شهر رمضان.
كشفت وزارات الأوقاف في 4 دول عربية وإسلامية عن عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأعلنت يوم السبت غرة شهر رمضان الكريم.
فبالتزامن مع احتفالات العالم الإسلامي بثبوت رؤية الهلال وبدء الصيام من غد الجمعة، تنتظر سلطنة عمان، العراق، إيران وباكستان يوم السبت لبدء الصيام.
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التعليقات على لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان
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