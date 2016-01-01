أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن إطلاق مشروع في روسيا لتشخيص واكتشاف الالتهاب الرئوي، بما في ذلك الذي يسببه الفيروس التاجي SARS-COV-2.
وقال الصندوق الروسي في بيان نشره اليوم، إن اكتشاف الالتهاب الرئوي سيتم باستخدام صور الأشعة المقطعية، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي طورتها شركة إماراتية بالتعاون مع الصندوق وMedskan، وهي شبكة روسية للمراكز الطبية.
والشركة الإماراتية هي Group 42، وتنشط في مجال التكنولوجيات الرائدة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لاكتشاف كورونا مبكرًا.. إطلاق مشروع طبي روسي إماراتي باستخدام تقنية رائدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق