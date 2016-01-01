لاكتشاف كورونا مبكرًا.. إطلاق مشروع طبي روسي إماراتي باستخدام تقنية رائدة



إطلاق مشروع طبي روسي إماراتي باستخدام تقنية رائدة إطلاق مشروع طبي روسي إماراتي باستخدام تقنية رائدة

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن إطلاق مشروع في روسيا لتشخيص واكتشاف الالتهاب الرئوي، بما في ذلك الذي يسببه الفيروس التاجي SARS-COV-2.



وقال الصندوق الروسي في بيان نشره اليوم، إن اكتشاف الالتهاب الرئوي سيتم باستخدام صور الأشعة المقطعية، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي طورتها شركة إماراتية بالتعاون مع الصندوق وMedskan، وهي شبكة روسية للمراكز الطبية.



والشركة الإماراتية هي Group 42، وتنشط في مجال التكنولوجيات الرائدة.

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وتتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي الروسية الإماراتية هذه بدقة بأكثر من 96%، وبحساسية عالية لأعراض الالتهاب الرئوي.