استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، السفير السويسري لدى طهران، والراعي للمصالح الأمريكية، وسلمته مذكرة احتجاج.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن "ذلك يأتي ردا على المضايقات والأعمال الاستفزازية للقوات الأمريكية في الخليج". حسبما ذكرت وكالة مهر الإيرانية.
وأوضح موسوي أنه "تم استدعاء السفير السويسري في طهران كراعي لمصالح أمريكا إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تهديدات القوات الامريكية، بالإضافة إلى التواجد غير الشرعي والإجراءات غير القانونية والمزعزعة للاستقرار لسلاح البحرية الامريكية بالقرب من المياه الشمالية للخليج والساحل الإيراني".
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التعليقات على إيران تستدعى السفير السويسري بسبب أمريكا
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