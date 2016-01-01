إيران تستدعى السفير السويسري بسبب أمريكا

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صورة الخبر: وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية الإيرانية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، السفير السويسري لدى طهران، والراعي للمصالح الأمريكية، وسلمته مذكرة احتجاج.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن "ذلك يأتي ردا على المضايقات والأعمال الاستفزازية للقوات الأمريكية في الخليج". حسبما ذكرت وكالة مهر الإيرانية.

وأوضح موسوي أنه "تم استدعاء السفير السويسري في طهران كراعي لمصالح أمريكا إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تهديدات القوات الامريكية، بالإضافة إلى التواجد غير الشرعي والإجراءات غير القانونية والمزعزعة للاستقرار لسلاح البحرية الامريكية بالقرب من المياه الشمالية للخليج والساحل الإيراني".

وأشار إلى أن المذكرة ذكرت الحكومة الأمريكية بضرورة احترام القوانين الدولية للسلامة البحرية وحرية الملاحة من قبل جميع الأطراف.

كما أدان موسوي، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد لإيران ترامب ونصحه بإعادة الأسطول العسكري إلى أمريكا واستخدامه في المساعدة للسيطرة على وباء كورونا، بعدما أصبحت أمريكا تحتل المركز الأول عالميا في عدد الإصابات وحالات الوفاة.

وكان مسؤول بالحرس الثوري الإيراني قد أعلن اليوم صدور أوامر باستهداف اي سفينة أمريكية تعرض أي من السفن الحربية أو غيرها الإيرانية للخطر.

المصدر: وكالة مهر الإيرانية

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