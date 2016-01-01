أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من الجمعة، الذي يوافق أول أيام رمضان، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن سرعات الرياح سوف تتراوح من 70 إلى 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة، يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء تكون رعدية أحيانا.
وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتبارا من يوم السبت، ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 9 إلى 10 درجات مئويه مع استمرار فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.
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التعليقات على الأرصاد تحذر .. تفاصيل طقس أول 72 ساعة فى شهر رمضان
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