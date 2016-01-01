الجيش الليبي يكشف نتائج عملية الكرامة ويدعو لإسقاط المجلس الرئاسي..فيديو



المشير خليفة حفتر المشير خليفة حفتر

قال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، إنه منذ انطلاق عملية الكرامة، أضحت ثورة خالدة بما أحدثته من تغيير جوهرى وشامل نحو واقع أفضل، وتمكن الجيش الليبى من هزيمة التنظيمات الارهابية فى مدينة بنغازي، درنة،والهلال النفطي،ووسط البلاد والجنوب.



وتابع حفتر خلال مؤتمر صحفى له موجها للشعب الليبيى، اذاعته فضائية إكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة الليبية قدمت تضحيات كبيرة من أجل تحرير ليبيا من الإرهاب، تمثلت فى آلاف الشهداء والجرحى الذين رووا بدمائهم الارض الطاهرة.



وأضاف، قائد الجيش الوطني الليبي انتشر الإرهاب انتشارا واسعا، مستهدفا القضاء على ما تبقى من الجيش والمؤسسات الأمنية، ليتمكن من فرض سيطرته على البلاد، فقام بارتكاب ابشع الجرائم ضد المدنيين، وإغتيال النشطاء السياسيين وكذا القيادات المجتمعية.

قد يعجبك أيضا...

وأكد أن مناخ الخوف والرعب خيم على الدولة الليبية فى ظل الإرهاب، وانهارت مؤسسات الدولة وعمت فى البلاد فوضى عارمة شملت كافة مناحى الحياة، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية قررت عدم الخضوع للتنظيمات الإرهابية وقررت مواجهتها فى ظروف قاسية.ودعا المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الشعب الليبي إلى إسقاط المجلس الرئاسي،كما دعا الشعب الليبي إلى تفويض المؤسسة التي يراها لعبور هذه المرحلة.واتهم حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، المجلس الرئاسى بالخيانة العظمى بسبب دعوته الاستعمار التركي لاحتلال ليبيا وحماية ميليشيات الإرهاب، محملا قائده مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بسبب ممارساته الفاسدة.وأكد قائد الجيش الوطني الليبيى،أن الجيش يكون الضامن لما يقرره الشعب الليبي.