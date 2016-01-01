قال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، إنه منذ انطلاق عملية الكرامة، أضحت ثورة خالدة بما أحدثته من تغيير جوهرى وشامل نحو واقع أفضل، وتمكن الجيش الليبى من هزيمة التنظيمات الارهابية فى مدينة بنغازي، درنة،والهلال النفطي،ووسط البلاد والجنوب.
وتابع حفتر خلال مؤتمر صحفى له موجها للشعب الليبيى، اذاعته فضائية إكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة الليبية قدمت تضحيات كبيرة من أجل تحرير ليبيا من الإرهاب، تمثلت فى آلاف الشهداء والجرحى الذين رووا بدمائهم الارض الطاهرة.
وأضاف، قائد الجيش الوطني الليبي انتشر الإرهاب انتشارا واسعا، مستهدفا القضاء على ما تبقى من الجيش والمؤسسات الأمنية، ليتمكن من فرض سيطرته على البلاد، فقام بارتكاب ابشع الجرائم ضد المدنيين، وإغتيال النشطاء السياسيين وكذا القيادات المجتمعية.
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التعليقات على الجيش الليبي يكشف نتائج عملية الكرامة ويدعو لإسقاط المجلس الرئاسي..فيديو
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