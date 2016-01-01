موسكو تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الخميس، تسجيل العاصمة موسكو 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مركز رصد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا، أنه يقوم بدراسات على لقاح مضاد لفيروس كورونا، وستكون نتائجه نهائية بحلول نهاية شهر مايو المقبل، على أن تبدأ فيما بعد الاختبارات "السريرية " على الأشخاص في بداية الصيف المقبل.

وقال المتحدث باسم المركز الروسي ، ألكسندر مياسنيكوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية - إن اللقاح المضاد لفيروس "كورونا " المستجد الذي تعمل وزارة الصحة الروسية على تطويره ، يشهد اختبارات ودراسات ستكون واضحة النتائج بحلول أوخر شهر مايو المقبل.

وأضاف أن هناك اختبارات واسعة للقاح ضد الفيروس وأنها تتطلب وقتا للوصول إلى نتائج فعالة، وستلي ذلك الاختبارات "السريرية" على الأشخاص.

المصدر: elbalad

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