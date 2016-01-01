حذر مسئولو نادي الزمالك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، من الانشغال بالعروض الوهمية خلال الفترة الحالية التي تشهد توقف لجميع الانشطة الرياضية في العالم.
وأكد مصدر داخل النادي، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، تحدث مع اللاعب، وطالبه بعدم الانشغال بالعروض الوهمية التي تقدم له في الوقت الحالي، خاصة أن الجميع في العالم منشغل بفيروس كورونا فقط.
وطالب "أمير" من اللاعب، التركيز خلال الفترة الحالية بالتدريبات المنزلية فقط، واتباع تعليمات الجهاز الفني، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.
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التعليقات على الزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ زيزو لهذا السبب
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