الزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ زيزو لهذا السبب

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صورة الخبر: أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

حذر مسئولو نادي الزمالك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، من الانشغال بالعروض الوهمية خلال الفترة الحالية التي تشهد توقف لجميع الانشطة الرياضية في العالم.

وأكد مصدر داخل النادي، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، تحدث مع اللاعب، وطالبه بعدم الانشغال بالعروض الوهمية التي تقدم له في الوقت الحالي، خاصة أن الجميع في العالم منشغل بفيروس كورونا فقط.

وطالب "أمير" من اللاعب، التركيز خلال الفترة الحالية بالتدريبات المنزلية فقط، واتباع تعليمات الجهاز الفني، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

وكان مصدر مقرب من اللاعب، كشف عن تلقيه عرضين من أحد الأندية التركية والإيطالية، خلال الفترة الحالية، للانتقال إليه والعودة مرة أخرى لخوض تجربة الاحتراف، بعدما لعب من قبل في بلجيكا والبرتغال.

وأكد عضو مجلس ادارة الزمالك، أن لم يوجد أي عروض رسمية مقدمة للاعب حتى الآن وكل ما يتردد عن ابرام صفقة تبادلية مع بيرامديز عارِ تماماََ من الصحة.

المصدر: elbalad

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