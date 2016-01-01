هندسة عين شمس تواجه فيروس كورونا بـ بوابة تعقيم

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قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس إنه باشراف واعتماد الجهة البحثية I hub التابعة لجامعة عين شمس تم تصنيع أول بوابة للتعقيم الذاتي، يقوم الجهاز فيها بقياس درجة حرارة وتعقيم أي فرد يمر من خلاله بأعلى النسب وتم استخدام تكنولوجيا للرش مواد معقمة بنسب معينة.



الجهاز :

الفحص : عملية فحص سريعة ودقيقة لدرجة حرارة الأشخاص للتأكد انها في المستوى الطبيعي .

التعقيم : تعقيم كامل للأشخاص عبر المرور داخل قناة تعقيم تقوم بعملية التطهير التلقائي من خلال استشعار الحركة بداخلها في أقل من 10 ثوان .

الحماية: بفضل تكنولوجيا رش الرذاذ المعقم بداخل نفق التعقيم والذي يكبح عمل البكتيريا والفيروسات لفترة أطول لضمان دوام الحماية.



مميزاته :

التطهير الشامل لضمان السلامة.

شاشة لعرض درجة الحرارة.

معدات تعقيم تعمل تلقائيا بالحساسات لتجنب العدوى.

تطهير كل شخص على حدة.

ضخ المطهر تلقائيا من جميع الأتجاهات.

قياس درجة حرارة بالأشعة تحت الحمراء

إنذار الضوء والصوت.

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مواد التعقيم المستخدمة فى البوابة صديقة للبيئة وأن استخدامها جزء مهم فى الوقاية من انتشار الفيروس ودعم الخطط الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي.