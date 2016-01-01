وقت الفطار.. طريقة عمل الخشاف بطريقة سهلة

استعداد لرمضان تعلمي طريقة عمل الخشاف بطريقة سهلة فهو من المشروبات الهامة ولا غنى عنها وقت الافطار، واليكي طريقة سهلة وبسيطة لعمل الخشاف.
المقادير:
1/2 كيلو مشمش مجفف
1/2 كيلو برقوق مجفف (قراسيا)
1/2 كيلو تين مجفف
1/4 كيلو زبيب مقدار صنوبر
مقدار سكر حسب الرغبة
التحضير:
- يقطع التين والمشمش مكعبات.
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