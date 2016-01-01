وقت الفطار.. طريقة عمل الخشاف بطريقة سهلة

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طريقة عمل الخشاف بطريقة سهلة

استعداد لرمضان تعلمي طريقة عمل الخشاف بطريقة سهلة فهو من المشروبات الهامة ولا غنى عنها وقت الافطار، واليكي طريقة سهلة وبسيطة لعمل الخشاف.

المقادير:
1/2 كيلو مشمش مجفف
1/2 كيلو برقوق مجفف (قراسيا)
1/2 كيلو تين مجفف
1/4 كيلو زبيب مقدار صنوبر
مقدار سكر حسب الرغبة

التحضير:
- يقطع التين والمشمش مكعبات.

- يوضع البرقوق في قدر به ماء وفير , وسكر ويقلب حتى يذوب السكر ويترك ليغلي 3 دقائق.

- يضاف له المشمش والزبيب ويغلى لمدة 3 دقائق.

- يضاف التين ويغلى الخشاف لمدة 4 دقائق ثم يرفع من على النار ويبرد في الثلاجة.

- عند التقديم يصب الخشاف في الأطباق ويرش عليه الصنوبر

المصدر: elbalad

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