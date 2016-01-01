مش هتحتاري تاني.. منيو 30 يوما لفطار وسحور رمضان

تحتار ربة المنزل في رمضان في التفكير في وجبة الفطار والسحور ولذلك نقدم لكي اليوم منيو افطار و سحور رمضان اختاري مايناسبك منها :
اليوم الاول :
– الافطار : بط ، محشي مشكل ، ملوخية ، شوربة لسان عصفور .
– الحلو : كنافة بالكاسترد .
– السحور : فول بالخلطة ، بيض مسلوق ، زبادي .
اليوم الثاني :
– الافطار : مكرونة بالبشاميل ، لحمة محمرة ، شوربة مكرونة .
– الحلو : قطايف بالمكسرات .
اليوم الثالث :
– الافطار : مكرونة بالصلصة ، بانية فراخ ، شوربة بالكريمة بالفراخ .
– الحلو : بسبوسة بالقشطة .
– السحور : جبنة قريش بالبيض ، فول بالزيت ، زبادي.
اليوم الرابع :
– الافطار : صينية لحمة بالبطاطس ، ارز معمر بالكبد و القوانص .
– الحلو : فاكهة طازجة او سلطة .
– السحور : جبنات ، بيض مسلوق ، لبن رائب .
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اليوم الخامس :
– الافطار : كفتة الحاتي ، جلاش باللحم المفروم ، مكرونة بصلصة بولونيز.
– الحلو : كنافة بالمانجو .
– السحور : عجة البيض ، زبادي .
اليوم السادس :
– الافطار : طاجن خضار “تورلي” باللحم ، ارز بالشعرية ، شوربة شعرية .
– الحلو : كريم كراميل
– السحور : جبنات ، بيض اومليت ، لبن رائب .
اليوم السابع :
– الافطار : فتة شاورما ، سلطة بطاطس بالزبد ، شوربة كريمة
– الحلو : قطايف بالكريمة .
– السحور : شكشوكة ، زبادي .
افطار و سحور
اليوم الثامن :
– الافطار : فراخ محمرة ف الفرن مع خضار ، فريك ، بابا غنوج .
– الحلو : كنافة عثمانلية .
– السحور : جبنة قريش بالخضار ، تونة ، زبادي .
اليوم التاسع :
– الافطار : صينية سمك بالبطاطس ، باذنجان مقلي بالصلصة ، شوربة سي فود.
– الحلو : بلح الشام .
– السحور : فول بالطماطم ، سلطة بالفيتا ، لبن رائب .
اليوم العاشر :
– الافطار : صينية بطاطس و خرشوف محشي ، ارز بالشعرية ، شوربة .
– الحلو : بقلاوة .
– السحور : بيتزا جبنات ، زبادي .
ملحوظات هامة :
– نراعي ان تكون الوجبات غير حادقة خصوصا السحور .
– بالطبع يجب ان تعدي سلطات مختلفة بجانب الاطباق الرئيسية.
– يجب تقديم تمر على مائدة الطعام .
– و ايضا المشروبات لتخفف من حدة الصيام و ترطب الجسم
افطار و سحور
اليوم الحادي عشر :
– افطار : شيش طاووق ، بطاطس مقلية ، مكرونة بصوص كريمة ، سمبوسك .
– الحلو : فاكهة .
– السحور : تونة ، فول بالطحينة ، لبن رائب .
اليوم الثاني عشر :
– افطار : فاصوليا بيضاء باللحم ، ارز باللسان عصفور ، سلطة بطاطس .
– الحلو : كنافة بالمكسرات .
– السحور : جبنة قريش ، فول بالسجق ، سلطة زبادي ، لبن رائب
اليوم الثالث عشر :
– الافطار : سمك مشوي ، كفتة سمك ، كشري اصفر ، سلطة طحينة .
– الحلو : قطايف .
– السحور : مخبوزات محشية بحشوات مختلفة .
اليوم الرابع عشر :
– الافطار : مسقعة باللحم المفروم بالبشاميل ، باذنجان و بطاطس بالصلصة ، مكرونة .
– الحلو : ايس كريم فواكه.
– السحور : كلوب سندويتش ، او سندويتشات جبنات و سوسيس ، زبادي فواكه .
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اليوم الخامس عشر :
– الافطار : بط ، رقاق ، ورق عنب ، شوربة لسان عصفور .
– الحلو : بقلاوة .
– السحور : طاجن فول ، بيض مسلوق ، لبن رائب .
اليوم السادس عشر :
– الافطار : كبدة اسكندراني ، مكرونة ، سلطة بطاطس .
– الحلو : بسبوسة .
– السحور : جبنات ، تونة ، شيبسي بيتي ، زبادي .
اليوم السابع عشر :
– الافطار : ويكا صعيدي بالحم الضأن ، ازر ابيض ، كنافة بالجبنات ، سلطة بابا غنوج .
– الحلو : كنافة بالنوتيلا .
– السحور : طاجن سجق ، بيض اومليت بالجبنات ، زبادي .
اليوم الثامن عشر :
– الافطار : فراخ مشوية ، ارز بالخلطة ، قطايف حادق ، شوربة .
– الحلو : سلطة فواكه .
– السحور : فطير بالجبنات ، لبن رائب .
افطار و سحور
اليوم التاسع عشر :
– الافطار : كفتة داوود باشا ، ارز بالشعرية ، كبيبة شامية .
– الحلو : قطايف بالكريمة .
– السحور : تونة بالخضار ، جبنات ، زبادي .
اليوم العشرون :
– الافطار : شاورما فراخ ، مكرونة بطاطس مقلية ، شوربة كريمة .
– الحلو : مهلبية قمر الدين .
– السحور : ميني بيتزا ، زبادي .
ملحوظات هامة :
– لا تنسى تحضير السلطات و المقبلات لتكملة مائدة طعامك .
– لا تنسي تقديم التمر و المشروبات الرمضانية المناسبة من التمر باللبن و القمر الدين و الخروب .
اليوم الحادي و العشرون :
– الافطار : صنف خضار “بازلاء او فاصوليا خضراء” ، لحم محمر ، ارز بالشعرية ، شوربة .
– الحلو : كريم كراميل .
– السحور : جبنة قريش ، فول بالبيض ، زبادي.
اليوم الثاني و العشرون :
– الافطار : فتة لحم ، جلاش لحم مفروم ، كشك ، شوربة .
– الحلو : قطايف .
– السحور : كبدة ، جبنات ، شعرية باللبن .
اليوم الثالث و العشرون :
– الافطار : سمك مقلي ، ارز صيادية ، باذنجان الصلصة ، سلطة طحينة .
– الحلو : بقلاوة .
– السحور : سندويشات جبنات بالطماطم ، زبادي .
مينو رمضان 2017
اليوم الرابع و العشرون :
– الافطار : حواوشي لحم ، بطاطس شيبسي بيتي ، سلطة طحينة .
– الحلو : كنافة نابلسية .
– السحور : تونة ، جبنات ، لبن رائب .
اليوم الخامس و العشرون :
– الافطار : مكرونة نجرسكو بالفراخ ، فراخ محمرة ، شوربة .
– الحلو : فواكه .
– السحور : طاجن فول الخلطة ، بطاطس كوركيت ، زبادي .
اليوم السادس و العشرون :
– الافطار : فتة شاورما لحم ، مكرونة او خبز شاورما ، سلطة طحينة .
– الحلو : بلح الشام ، صوابع زينب .
– السحور : بطاطس بيوريه ، فول ، سلطة بنجر ، لبن رائب .
اليوم السابع و العشرون :
– الافطار : طاجن خضروات باللحم او الفراخ ، كسكسي ، سمبوسك ، شوربة .
– الحلو : قطايف بالكريمة .
– السحور : شعرية حلو او حادق ، زبادي .
اليوم الثامن و العشرون :
– الافطار : فتة كوارع او لحمة راس ، كشك ، شوربة .
– الحلو : بسبوسة .
– السحور : سندويتشات مخ بانية ، جبنات ، زبادي .
اليوم التاسع و العشرون :
– الافطار : ممبار ، مشويات مشكلة ، سلطة طحينة .
– الحلو : جيلي فواكه .
– السحور : فول بالطحينة ، بيض ، جبنة ، لبن رائب .
اليوم الثلاثون :
– الافطار : رنجة و ملوحة ، سلطة رنجة ، سلطة طحينة .
– الحلو : كحك العيد .
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