مش هتحتاري تاني.. منيو 30 يوما لفطار وسحور رمضان



منيو 30 يوما لفطار وسحور رمضان منيو 30 يوما لفطار وسحور رمضان

تحتار ربة المنزل في رمضان في التفكير في وجبة الفطار والسحور ولذلك نقدم لكي اليوم منيو افطار و سحور رمضان اختاري مايناسبك منها :

اليوم الاول :

– الافطار : بط ، محشي مشكل ، ملوخية ، شوربة لسان عصفور .

– الحلو : كنافة بالكاسترد .

– السحور : فول بالخلطة ، بيض مسلوق ، زبادي .

اليوم الثاني :

– الافطار : مكرونة بالبشاميل ، لحمة محمرة ، شوربة مكرونة .

– الحلو : قطايف بالمكسرات .

اليوم الثالث :

– الافطار : مكرونة بالصلصة ، بانية فراخ ، شوربة بالكريمة بالفراخ .

– الحلو : بسبوسة بالقشطة .

– السحور : جبنة قريش بالبيض ، فول بالزيت ، زبادي.

اليوم الرابع :

– الافطار : صينية لحمة بالبطاطس ، ارز معمر بالكبد و القوانص .

– الحلو : فاكهة طازجة او سلطة .

– السحور : جبنات ، بيض مسلوق ، لبن رائب .

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اليوم الخامس :

– الافطار : كفتة الحاتي ، جلاش باللحم المفروم ، مكرونة بصلصة بولونيز.

– الحلو : كنافة بالمانجو .

– السحور : عجة البيض ، زبادي .

اليوم السادس :

– الافطار : طاجن خضار “تورلي” باللحم ، ارز بالشعرية ، شوربة شعرية .

– الحلو : كريم كراميل

– السحور : جبنات ، بيض اومليت ، لبن رائب .

اليوم السابع :

– الافطار : فتة شاورما ، سلطة بطاطس بالزبد ، شوربة كريمة

– الحلو : قطايف بالكريمة .

– السحور : شكشوكة ، زبادي .

افطار و سحور

اليوم الثامن :

– الافطار : فراخ محمرة ف الفرن مع خضار ، فريك ، بابا غنوج .

– الحلو : كنافة عثمانلية .

– السحور : جبنة قريش بالخضار ، تونة ، زبادي .

اليوم التاسع :

– الافطار : صينية سمك بالبطاطس ، باذنجان مقلي بالصلصة ، شوربة سي فود.

– الحلو : بلح الشام .

– السحور : فول بالطماطم ، سلطة بالفيتا ، لبن رائب .

اليوم العاشر :

– الافطار : صينية بطاطس و خرشوف محشي ، ارز بالشعرية ، شوربة .

– الحلو : بقلاوة .

– السحور : بيتزا جبنات ، زبادي .

ملحوظات هامة :

– نراعي ان تكون الوجبات غير حادقة خصوصا السحور .

– بالطبع يجب ان تعدي سلطات مختلفة بجانب الاطباق الرئيسية.

– يجب تقديم تمر على مائدة الطعام .

– و ايضا المشروبات لتخفف من حدة الصيام و ترطب الجسم

افطار و سحور

اليوم الحادي عشر :

– افطار : شيش طاووق ، بطاطس مقلية ، مكرونة بصوص كريمة ، سمبوسك .

– الحلو : فاكهة .

– السحور : تونة ، فول بالطحينة ، لبن رائب .

اليوم الثاني عشر :

– افطار : فاصوليا بيضاء باللحم ، ارز باللسان عصفور ، سلطة بطاطس .

– الحلو : كنافة بالمكسرات .

– السحور : جبنة قريش ، فول بالسجق ، سلطة زبادي ، لبن رائب

اليوم الثالث عشر :

– الافطار : سمك مشوي ، كفتة سمك ، كشري اصفر ، سلطة طحينة .

– الحلو : قطايف .

– السحور : مخبوزات محشية بحشوات مختلفة .

اليوم الرابع عشر :

– الافطار : مسقعة باللحم المفروم بالبشاميل ، باذنجان و بطاطس بالصلصة ، مكرونة .

– الحلو : ايس كريم فواكه.

– السحور : كلوب سندويتش ، او سندويتشات جبنات و سوسيس ، زبادي فواكه .

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اليوم الخامس عشر :

– الافطار : بط ، رقاق ، ورق عنب ، شوربة لسان عصفور .

– الحلو : بقلاوة .

– السحور : طاجن فول ، بيض مسلوق ، لبن رائب .

اليوم السادس عشر :

– الافطار : كبدة اسكندراني ، مكرونة ، سلطة بطاطس .

– الحلو : بسبوسة .

– السحور : جبنات ، تونة ، شيبسي بيتي ، زبادي .

اليوم السابع عشر :

– الافطار : ويكا صعيدي بالحم الضأن ، ازر ابيض ، كنافة بالجبنات ، سلطة بابا غنوج .

– الحلو : كنافة بالنوتيلا .

– السحور : طاجن سجق ، بيض اومليت بالجبنات ، زبادي .

اليوم الثامن عشر :

– الافطار : فراخ مشوية ، ارز بالخلطة ، قطايف حادق ، شوربة .

– الحلو : سلطة فواكه .

– السحور : فطير بالجبنات ، لبن رائب .

افطار و سحور

اليوم التاسع عشر :

– الافطار : كفتة داوود باشا ، ارز بالشعرية ، كبيبة شامية .

– الحلو : قطايف بالكريمة .

– السحور : تونة بالخضار ، جبنات ، زبادي .

اليوم العشرون :

– الافطار : شاورما فراخ ، مكرونة بطاطس مقلية ، شوربة كريمة .

– الحلو : مهلبية قمر الدين .

– السحور : ميني بيتزا ، زبادي .

ملحوظات هامة :

– لا تنسى تحضير السلطات و المقبلات لتكملة مائدة طعامك .

– لا تنسي تقديم التمر و المشروبات الرمضانية المناسبة من التمر باللبن و القمر الدين و الخروب .

اليوم الحادي و العشرون :

– الافطار : صنف خضار “بازلاء او فاصوليا خضراء” ، لحم محمر ، ارز بالشعرية ، شوربة .

– الحلو : كريم كراميل .

– السحور : جبنة قريش ، فول بالبيض ، زبادي.

اليوم الثاني و العشرون :

– الافطار : فتة لحم ، جلاش لحم مفروم ، كشك ، شوربة .

– الحلو : قطايف .

– السحور : كبدة ، جبنات ، شعرية باللبن .

اليوم الثالث و العشرون :

– الافطار : سمك مقلي ، ارز صيادية ، باذنجان الصلصة ، سلطة طحينة .

– الحلو : بقلاوة .

– السحور : سندويشات جبنات بالطماطم ، زبادي .

مينو رمضان 2017

اليوم الرابع و العشرون :

– الافطار : حواوشي لحم ، بطاطس شيبسي بيتي ، سلطة طحينة .

– الحلو : كنافة نابلسية .

– السحور : تونة ، جبنات ، لبن رائب .

اليوم الخامس و العشرون :

– الافطار : مكرونة نجرسكو بالفراخ ، فراخ محمرة ، شوربة .

– الحلو : فواكه .

– السحور : طاجن فول الخلطة ، بطاطس كوركيت ، زبادي .

اليوم السادس و العشرون :

– الافطار : فتة شاورما لحم ، مكرونة او خبز شاورما ، سلطة طحينة .

– الحلو : بلح الشام ، صوابع زينب .

– السحور : بطاطس بيوريه ، فول ، سلطة بنجر ، لبن رائب .

اليوم السابع و العشرون :

– الافطار : طاجن خضروات باللحم او الفراخ ، كسكسي ، سمبوسك ، شوربة .

– الحلو : قطايف بالكريمة .

– السحور : شعرية حلو او حادق ، زبادي .

اليوم الثامن و العشرون :

– الافطار : فتة كوارع او لحمة راس ، كشك ، شوربة .

– الحلو : بسبوسة .

– السحور : سندويتشات مخ بانية ، جبنات ، زبادي .

اليوم التاسع و العشرون :

– الافطار : ممبار ، مشويات مشكلة ، سلطة طحينة .

– الحلو : جيلي فواكه .

– السحور : فول بالطحينة ، بيض ، جبنة ، لبن رائب .

اليوم الثلاثون :

– الافطار : رنجة و ملوحة ، سلطة رنجة ، سلطة طحينة .

– الحلو : كحك العيد .

