فرصة للتخسيس.. نظام غذائي لإنقاص الوزن 4 كيلو في أول أسبوع من رمضان

لا يعلم الكثيرون ان تناول بعض الأطعمة مع تنظيم التغذية خلال شهر رمضان مهم جدا كما انه يساعد في الحفاظ علي مستوي السكر في الدم دون انخفاض حتي موعد الافطار ويُشعر متناوله بالشبع طوال اليوم. كما ان رمضان يحمل في طياته فرصة ذهبية لخفض الوزن في حدود ٢-٤ كيلوجرامات لمن يرغب في خفض الوزن .. قدم الدكتور اسامة حمدي استاذ امراض الباطنة بجامعة هارفورد الامريكية علي صفحته الشخصية بالفيسبوك اهداف التغذية والتخلص من 4 كيلو في شهر رمضان.
اولًا : الأهداف الخمسة للتغذية الصحية في رمضان
١ـ تجنب انخفاض السكر خاصة قبل الافطار
٢ـ تجنب الارتفاع الشديد لمستوي السكر بعد السحور والافطار
٣ـ تجنب الجفاف نتيجة لنقص السوائل والذي قد يؤدي لا قدر الله الي فشل عمل الكلي
٤ـ تجنب الزيادة في الوزن
٥ـ تجنب اضطراب أملاح الجسم والذي قد يؤدي الي خلل في بعض وظائف الأعضاء
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