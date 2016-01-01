فرصة للتخسيس.. نظام غذائي لإنقاص الوزن 4 كيلو في أول أسبوع من رمضان

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نظام غذائي لإنقاص الوزن

لا يعلم الكثيرون ان تناول بعض الأطعمة مع تنظيم التغذية خلال شهر رمضان مهم جدا كما انه يساعد في الحفاظ علي مستوي السكر في الدم دون انخفاض حتي موعد الافطار ويُشعر متناوله بالشبع طوال اليوم. كما ان رمضان يحمل في طياته فرصة ذهبية لخفض الوزن في حدود ٢-٤ كيلوجرامات لمن يرغب في خفض الوزن .. قدم الدكتور اسامة حمدي استاذ امراض الباطنة بجامعة هارفورد الامريكية علي صفحته الشخصية بالفيسبوك اهداف التغذية والتخلص من 4 كيلو في شهر رمضان.

اولًا : الأهداف الخمسة للتغذية الصحية في رمضان

١ـ تجنب انخفاض السكر خاصة قبل الافطار
٢ـ تجنب الارتفاع الشديد لمستوي السكر بعد السحور والافطار
٣ـ تجنب الجفاف نتيجة لنقص السوائل والذي قد يؤدي لا قدر الله الي فشل عمل الكلي
٤ـ تجنب الزيادة في الوزن
٥ـ تجنب اضطراب أملاح الجسم والذي قد يؤدي الي خلل في بعض وظائف الأعضاء

خفض الوزن خلال رمضان

شهر رمضان فرصة ذهبية لخفض الوزن ما بين ٢-٤ كيلوجرامات او بمعدل نصف الي ١ كيلو جرام كل أسبوع ولتحقيق ذلك عليك بالاتي:

١ـ اتباع النظام الغذائي السابق شرحه مع خفض النشويات والسكريات مع زيادة نسبة البروتينات الحيوانية والنباتية كما سبق
٢ـ الصلاة وحدها مع التراويح مع سرعة المشي للمسجد تحرق يوميا ما بين ٣٠٠-٤٠٠ سعر حراري
٣ـ التوقف عن اكل الحلويات المحملة بالسكر واستبدالها بكمية بسيطة من الفاكهة الطازجة
٤ـ النوم المعتدل ما بين ٧ـ٨ ساعات يوميا
٥- الإكثار من شرب الماء بدلا من العصائر والمشروبات الغازية والمشروبات المحتوية علي الكافيين
٦ـ ممارسة الرياضة السبق ذكرها يوميا لمدة ٣٠ دقيقة بين الافطار والسحور مقسمة الي فترات قصيرة ما بين ١٠-١٥ دقيقة في كل مرة.

المصدر: elbalad

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