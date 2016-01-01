لـ مريض السكر.. نظام غذائي في رمضان يغنيك عن الأنسولين



مريض السكر مريض السكر

يحتاج مريض السكر إلى تغذية خاصة خلال الصيام في شهر رمضان، ولذلك قدم الدكتور عمر محمود أبو سبيع استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد غذاء مريض السكر في رمضان:



الفطار: 2-3 تمرات فقط +ماء +شوربه +سلطه

الراحه لمده خمس دقائق (الذهاب لصلاه المغرب)

ثم: 4 ملاعق أرز أو 4 ملاعق مكرونه أو نصف رغيف عيش

+ خضار (يفضل السبانخ او الكوسه او الفاصوليا او الملوخيه او الباميه)

+ ربع فرخه (بدون جلد) او قطعه لحم (بدون دهن) او 300 جرام سمك (يفضل المشوي او المسلوق باللحوم و الفراخ بدلا من المحمر)



+ سلاطه

وجبه خفيفه الساعه 10-11 (بعد التراويح)

خشاف (4 تمرات) بالدايت سويت او قطعه صغيره بسبوسه أو 2 قطايف صغيره بسكر قليل

يسمح باكل السلاطه او الشوربه

السحور (يفضل تاخير السحور لما قبل الفجر)

4 ملاعق فول بزيت الزيتون + نصف رغيف عيش+بيضه+سلاطه+زبادي (بدون قشطه)

أو 100 جرام جبنه قريش

