شاهد.. أحدث ظهور لمحمد صلاح فى الحجر المنزلى



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صورة جديدة عبر حسابه على "انستجرام"



وظهر الفرعون المصرى داخل منزله وهو يحمل بكرة مناديل وصندوقا من القمامة، نالت إعجاب متابعيه.



يذكر أن محمد صلاح يلعب في الدوري الانجليزي لصالح فريق ليفربول، ويتصدر الدوري قبل ان يتوقف الموسم.

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توج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية طوال فترة احترافه، وشارك في بطولة كاس العالم مع منتخب مصر في النسخة الماضية.