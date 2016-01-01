شاهد.. أحدث ظهور لمحمد صلاح فى الحجر المنزلى

آخر الأخباراخبار الرياضة › شاهد.. أحدث ظهور لمحمد صلاح فى الحجر المنزلى

صورة الخبر: محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صورة جديدة عبر حسابه على "انستجرام"

وظهر الفرعون المصرى داخل منزله وهو يحمل بكرة مناديل وصندوقا من القمامة، نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن محمد صلاح يلعب في الدوري الانجليزي لصالح فريق ليفربول، ويتصدر الدوري قبل ان يتوقف الموسم.

توج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية طوال فترة احترافه، وشارك في بطولة كاس العالم مع منتخب مصر في النسخة الماضية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. أحدث ظهور لمحمد صلاح فى الحجر المنزلى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31355

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager