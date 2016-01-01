ريال مدريد يرفض خوض مباريات الدوري الإسباني إلا بعد زوال كورونا

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ريال مدريد

رفض ريال مدريد الإسباني، العودة لخوض منافسات الدوري الإسباني خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بسبب عدم وجود حل جذري يحمي اللاعبين من أخطار الإصابة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية ، فإن ريال مدريد يرفض العودة إلى المباريات في ظل المخاطرة باللاعبين، إلا في حالة اكتشاف علاج لفيروس كورونا يضمن عدم تعرض أحد للإصابة مجددًا.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وفي سياق آخر، يقترب أحد نجوم نادي ريال مدريد من مغادرة فريقه، الصيف المقبل، وسط اهتمام قوي من باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس من إيطاليا.

مارسيلو عانى طيلة منافسات الموسم الجاري من الجلوس على دكة البدلاء، إذ يفضل المدير الفني زين الدين زيدان إشراك مواطنه فيرلاند ميندي، بصورة أساسية.

المصدر: elbalad

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