رفض ريال مدريد الإسباني، العودة لخوض منافسات الدوري الإسباني خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بسبب عدم وجود حل جذري يحمي اللاعبين من أخطار الإصابة.
وحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية ، فإن ريال مدريد يرفض العودة إلى المباريات في ظل المخاطرة باللاعبين، إلا في حالة اكتشاف علاج لفيروس كورونا يضمن عدم تعرض أحد للإصابة مجددًا.
وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
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التعليقات على ريال مدريد يرفض خوض مباريات الدوري الإسباني إلا بعد زوال كورونا
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