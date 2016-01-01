لأول مرة في التاريخ، تم رسم خارطة سطح القمر بأكمله وتصنيف الجيولوجيا الخاصة به، ما يمهد الطريق لمزيد من عمليات الهبوط المستقبلية فوقه.
وأنتج العلماء من مركز علوم الجيولوجيا الفلكية USGS، بالتعاون مع وكالة ناسا ومعهد القمر والكواكب، "الخريطة الجيولوجية الموحدة للقمر" بمقياس 1: 5000000، ما يمثل ذروة عقود من العمل.
وقال مدير مركز علوم الجيولوجيا الفلكية الحالي ورائد الفضاء السابق في وكالة ناسا جيم رايلي: "كان الناس مفتونين دائما بالقمر ومتى قد نعود إليه، لذا، من الرائع أن نرى مركز علوم الجيولوجيا الفلكية يخلق موردا يمكن أن يساعد وكالة ناسا في تخطيطها للبعثات المستقبلية".
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التعليقات على الكشف عن أول خارطة شاملة لجيولوجيا القمر بأكثر التفاصيل وضوحا على الإطلاق (صور، فيديو)
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