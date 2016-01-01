

الصين تنتج ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام 10 مرات الصين تنتج ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام 10 مرات

كشفت الصين اليوم الخميس عن أول ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام، ما يساعد على التخفيف من النقص في هذه الملابس بسبب الاستهلاك الكبير ودورة الإنتاج الطويلة.



وذكرت إدارة المنتجات الطبية في بكين - في بيان اليوم - أن الملابس التي تنتجها شركة "بي دبليو تكستايل" حصلت على الموافقة لدخول السوق، وأنها اجتازت التجارب السريرية ويمكن إعادة استخدامها 10 مرات.



وأظهرت نتائج الاختبارات أن الملابس الواقية الجديدة، المصنوعة من مادة مركبة ثلاثية الطبقات، تجاوزت المعايير الوطنية الصينية لملابس الحماية الطبية من حيث الخصائص الرئيسية مثل القوة وكفاءة الترشيح ومقاومة الدم الصناعي والمياه.

