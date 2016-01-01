بشرى فرنسية: ظهور الأجسام المضادة لفيروس كورونا بين 26% من المتعافين

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صورة الخبر: بشرى فرنسية: ظهور الأجسام المضادة لفيروس كورونا بين 26% من المتعافين
بشرى فرنسية: ظهور الأجسام المضادة لفيروس كورونا بين 26% من المتعافين

فيما يعد دليلا جديدا على احتمال نجاح تجارب علاج فيروس كورونا باستخدام بلازما دماء المتعافين من العدوى، أكدت دراسة طبية فرنسية أن الأجسام المضادة للفيروس ظهرت بالفعل لدى مجموعة من المتعافين في مدينة بمقاطعة واز، التي كانت من أولى المناطق لانتشار الوباء في فرنسا.

وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أجريت الدراسة، بواسطة فريق علمي من معهد باستور الفرنسي، بعد إخضاع 661 شخصا للفحوصات المعملية وتوصلت نتائجها إلى أن 26% من المدرسين، في مدرسة ثانوية بالمدينة، والتلاميذ وعائلاتهم أصيبوا بالفيروس وأظهرت التحاليل بعد تعافيهم وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد في دمائهم.

وكان نحو 41% من تلاميذ هذه المدرسة الثانوية والمدرسين والعاملين فيها أصيبوا بالعدوى.

وكشفت الدراسة أن 26% من المتعافين لديهم أجسام مضادة، لكن هذه النسبة لا تكفي لتحقيق مناعة القطيع التي تستوجب وجود أجسام مضادة لدى 60 إلى 70% من المصابين.

المصدر: مصراوى

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