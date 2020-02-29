قبل رمضان.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور
ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 40 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
وفي المقابل تراجع سعر كيلو اليوسفي 3 جنيهات، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.9 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 40 قرشا.
البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه.
البصل بين 3 و8 جنيهات.
الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.
البامية 30 و35 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبوسرة بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.
اليوسفي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.
الجوافة بين 4 و9 جنيهات.
الفراولة بين 3 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.
التعليقات على قبل رمضان.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق