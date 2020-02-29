

قبل رمضان.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور قبل رمضان.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 40 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.



وفي المقابل تراجع سعر كيلو اليوسفي 3 جنيهات، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

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أسعار الخضروات:الطماطم بين 1.9 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 40 قرشا.البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه.البصل بين 3 و8 جنيهات.الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه.الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.الملوخية بين 3 و5 جنيهات.الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.البامية 30 و35 جنيها.أسعار الفاكهة:البرتقال أبوسرة بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.اليوسفي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.الجوافة بين 4 و9 جنيهات.الفراولة بين 3 و7 جنيهات.الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.