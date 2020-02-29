"الوزراء": الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره بشهادة مؤسسات التصنيف (إنفوجرافيك)

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صورة الخبر: "الوزراء": الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره بشهادة مؤسسات التصنيف (إنفوجرافيك)
"الوزراء": الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره بشهادة مؤسسات التصنيف (إنفوجرافيك)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز.

وأوضح الإنفوجرافيك، أن المستوى الحالي للاقتصاد المصري يعتبر الأفضل خلال 8 سنوات؛ بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

صورة الخبر: "الوزراء": الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره بشهادة مؤسسات التصنيف (إنفوجرافيك)

صورة الخبر: "الوزراء": الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره بشهادة مؤسسات التصنيف (إنفوجرافيك)

صورة الخبر: "الوزراء": الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره بشهادة مؤسسات التصنيف (إنفوجرافيك)

صورة الخبر: "الوزراء": الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره بشهادة مؤسسات التصنيف (إنفوجرافيك)

المصدر: مباشر

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