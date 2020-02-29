تباين أسعار العملات.. والدولار يسجل 15.69 جنيه للشراء

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تباين أسعار العملات.. والدولار يسجل 15.69 جنيه للشراء

شهد سوق صرف العملات المصري، صباح الخميس، تباينًا في أسعار العملات، وفق آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار الأمريكي 15.69 جنيه للشراء و15.82 للبيع، واليورو الأوروبي 17.00 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 19.36 جنيه للشراء و19.52 للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، سجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.22 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.31 للبيع، والدينار الكويتي 50.29 جنيهًا للشراء 50.77 للبيع.

المصدر: الدستور

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