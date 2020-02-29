

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 750 جنيها دون مصنعية أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 750 جنيها دون مصنعية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بقيمة 5 جنيهات، ليواصل المعدن النفيس صعوده لليوم الثالث على التوالي، ليسجل عيار 21 ما قيمته 750 جنيها للجرام دون مصنعية، بعد صعود الذهب أمس قرابة 14 جنيها للجرام في ظل ارتفاع كبير للذهب عالميا.



وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن المعدن النفيس شهد ارتفاعا بنسبة 0.68% فى تعاملات اليوم، بفضل زيادة الطلب على المعادن الثمينة، نتيجة استمرار الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، بسبب جائحة كورونا.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 642.85 جنيه.



عيار 21 : 750 جنيها للجرام.



عيار 24 : 857.10 جنيه للجرام.



الجنيه الذهب : 6000 جنيها.



السعر العالمي : 1724 دولار.





وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب ”تميل السوق على الأرجح أكثر صوب جني الأرباح من الذهب، ببساطة لأنه قرب مستويات مرتفعة لنطاق مسجل في الآونة الأخيرة، مضيفا أن الولايات المتحدة ضخت المزيد من التحفيز، وهذا إيجابي فعلا للذهب لأنه يزيد العجز المالي في البلاد“.



وارتفع الدولار مقابل عملات منافسة رئيسية، لأعلى من ذروة أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، بحسب وكالة رويترز



وصعدت أسواق الأسهم الآسيوية إذ ساهم الجمع بين انتعاش أسعار النفط من مستويات تاريخية متدنية والتعهد بمزيد من الدعم الحكومي الأمريكي لتخفيف أثر تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا في تهدئة الأسواق المتوترة.ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 1949.18 دولار للأوقية.وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 760.35 دولار للأوقية، بينما ربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.24 دولار للأوقية.