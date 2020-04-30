لطلاب فرق النقل .. هذه الخطوات الأولى لعمل البحث الجامعي



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات

أقر المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير السبت الماضي إستكمال المناهج الدراسية حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020 لكل الفرق الدراسة، مقدما بديلين لإجراء الامتحانات التحريرية والشفاهية، مؤكدا أنه بإجراء أي من البديلين وهم تقديم رسائل بحثية، أو إجراء امتحانات إلكترونية، ولا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط).



وفي ذلك السياق نوضح لجميع طلاب النقل بالجامعات المصرية كيفية عمل البحث الجامعي بطريقة سهلة وسليمة:



يعتمد البحث الجامعي على محاولة تجميع لجميع أجزاء المادة العلمية من المصادر الأولية لها، وبالتالي محاولة عمل إعادة صياغة لهذه المادة، كما أن إعادة الصياغة تكون من خلال طريقة علمية واضحة ومنظمة، لذلك يجب أن يتم تدريب الطالب على محاولة استخدام الطرق العلمية من أجل الحصول على بحث جامعي مناسب.

قد يعجبك أيضا...

خطوات البحث:* يعتمد البحث على عمل مقدمة وعرض المشكلة التي يهتم بها البحث،.* كما أنه لابد من عرض الدافع من وراء كتابة البحث.* وذكر الغاية التي تم عمل البحث من أجلها، والغاية المرجوة من وراء عمل البحث.* يجب أن يكون للبحث حدود، فلا يجوز أن يكون كبيرًا وغير محدود.* الاهتمام بمنهجية البحث.* الفروق الجوهرية والافتراضات الأساسية للبحث.* وضع أهداف البحث.* وضع خطط البحث.* اختيار الموضوع الذي تريد الكتابة به، ومن ثم محاولة جميع مجموعة من أسماء الكتب التي قد تفيدك أثناء البحث، ومحاولة القراءة والبحث في هذه الكتب من أجل استخلاص مجموعة بأهم النقاط التي سيتم مناقشتها داخل البحث والتي من الممكن تسميتها خطة البحث.* محاولة تنسيق المصادر التي تم جمعها في الخطوة الأولى، ومن ثم محاولة وضع الخطوط الأساسية في الخطة، ومحاولة فتح الأبواب والفصول من أجل التوصل إلى الطرق لحل المشكلة التي تم طرحها.* إنهاء الخطة وتعديلها إذا احتاجت إلى تعديل، كما يمكن أن يتم ذلك مع منهم أكبر منك خبرةً، كما يمكن أن يتم عمل تجميع للمادة العلمية بجميع أنواعها، ومن ثم وضع خطة لها، كما يمكن أولًا أن يتم تقسيم المشكلة إلى مشكلات أبسط منها، ومن ثم محاولة البحث عن حلول لكل مشكلة على حدا.* البدء في كتابة البحث، وذلك بعد مراجعة جميع الأمور التي تم تدوينها كملاحظات، وبعد أن يتم الانتهاء من الكتابة كنسخة أولية، يتم عرضها على المشرف من أجل الحصول على المزيد من الدعم. توضيح المصادر التي تم الاعتماد عليها خلال كتابة البحث، كما يمكن أن يتم تسجيلها بواسطة نقاط.* توضيح المصطلحات العلمية التي تم استخدامها والتي تحتاج إلى توضيح، حيث إنّ هناك مصطلحات لا يمكن فهمها لبعض القراء.* تعريف المعاني اللغوية التي تم استخدامها، من خلال معاجم اللغة التي تم استخدامها.* ذكر العنوان في البحث على أن يكون كاملًا من أجل فهم أعمق.* توضيح السبب وراء اختيار هذا الموضوع بالتحديد.* الحديث عن أهمية البحث من خلال نقاط مختصرة.* أن تكون خطة البحث المطروحة موجزة بجميع أبوابها وفصولها.*توضيح المنهج العلمي الذي تم استخدامه خلال البحث.* توضيح بعض العقبات التي واجهت كاتب البحث، سواء من خلال كتابة البحث، أو من خلال جميع المعلومات المتعلقة بالبحث.* كلمة شكر، يشكر فيها الكاتب كل من له يد في المساهمة في إنجاح المشروع.* كتابة خاتمة للموضوع، على أن يتم فيها ذكر لأهم النتائج التي حصل عليها الكاتب، والتي تم التوصل إليها من خلال كتابة البحث. وضع فهرس بأسماء مكونات البحث.* أن يتم ذكر اسم كاتب البحث، واسم المشرف عليه أيضًا.* أن يتم جعل بداية الصفحة نموذج من أجل الاحتذاء به من قبل الآخرين.وكان قد أوضح المجلس الاعلى للجامعات أنه بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات:1- يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين: -1- (أ)- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا (مع التأكيد على إلتزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول اية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت إقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أوإنها تعد مجرد نقلًا لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية)(ب)- عقد إختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الإختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل الكترونية لدي الطلاب.وفي حال عدم قبول الرسالة البحثية ( المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعي) التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم إجتيازه للإختبار الإلكتروني، - تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الإختبار الكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الإختبار الالكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة و تطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين .