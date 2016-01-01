الأمر منتهٍ.. الأهلي يعلن الاتفاق على تجديد عقد فايلر

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المدرب السويسري رينيه فايلر

بات النادي الأهلي على قاب قوسين أو أدنى من تجديد تعاقد المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول للأهلي، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، عن اقتراب الإدارة من تجديد تعاقد رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة.

وقال شريف فؤاد عبر قناة "أون تايم سبورتس": "يمكنك اعتبار الأمر منتهيا، الأهلي حريص على تجديد التعاقد مع المدرب صاحب الرؤية الجيدة".

وأضاف: "فايلر أيضا لديه كامل الرغبة للتجديد، متبقي فقط الإعلان عن التجديد وما منع ذلك الظروف التي نعيشها بسبب الكورونا".

وأردف المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي: "هناك رغبة أكيدة بين الطرفين، هذا أمر واضح".

المصدر: elbalad

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